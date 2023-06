Le solide numéro 9 a évolué à la Sampdoria la saison passée. Il n’avait toutefois pas encore de contrat professionnel à cause des soucis financiers du club. Avec la chute du club de Gênes en Serie B, le Belge aimerait trouver un nouveau défi et signer un contrat professionnel. Les équipes qui veulent le recruter ne devront pas payer de prix de transfert, seulement des indemnités de formation. Anderlecht est d’autant plus intéressé qu’il touchera une partie de celle-ci, ce qui réduit encore son investissement.

L’international U18 a majoritairement joué cette saison en U18 (11 matchs, 2 buts) et en Primavera, l’équipe réserve (15 apparitions, 4 réalisations) pour finir par goûter à ses premières minutes en Serie A face à Naples lors du dernier match de la saison quand il est entré à la 87e. La Sampdoria n’a pas abandonné l’idée de le conserver en lui offrant un contrat. D’autres clubs belges et étrangers le suivent également. Il est, par exemple, cité à Luton Town, récent promu en Premier League.

Un retour à Anderlecht l’intéresse. La nouvelle direction voit en lui un attaquant pour le long terme. Le but est qu’il intègre le noyau A tout en prenant encore parfois du temps de jeu avec les U23.