Jesper Fredberg, CEO d’Anderlecht, a encore beaucoup de travail : “Je promets qu’il y aura des renforts”

Fredberg n’a pas voulu dire combien de nouveaux joueurs vont signer. “On ne va pas changer toute l’équipe, mais il y aura du neuf. On ne fera toutefois des transferts que si un éventuel nouveau joueur est plus fort que ce qu’on a. On doit construire une équipe sur laquelle on pourra être fier.”

Bart Verbruggen vient d’assurer son départ après son match cinq étoiles contre les U23 de la Belgique. Sa prestation renforce la position d’Anderlecht à la table de négociations. Pour rappel, le Sporting demande 20 millions. Brighton se rapproche le plus de la somme réclamée par les Mauves, mais un accord n’a pas encore été trouvé. Le Sporting ne fera pas de concessions, mais ne va pas non plus augmenter le prix.

Même le dossier Hezze est très compliqué. Selon le journaliste Fabrizio Romano, cette piste est même abandonnée.

Kasper Dolberg est encore loin d’Anderlecht. L’enfant terrible danois est charmé par l’intérêt de ses compatriotes danois Fredberg et Riemer, mais Nice ne fait pas de cadeaux au Sporting. L’écart entre l’offre et la demande est encore très grand, parce que Nice ne veut pas absolument le vendre. Et donc, Anderlecht est aussi sur d’autres pistes.

Islam Slimani reste par exemple une possibilité. Fredberg : “Il vit encore et il est donc encore une option, sourit Fredberg. On a un bon contact avec son entourage.”

Santiago Hezze, le médian argentin de Huracan, était bien parti pour devenir le premier transfert rentrant de la saison. Mais vu les nombreux intermédiaires, le dossier est très difficile à finaliser. Selon Fabrizio Romano, le journaliste italien souvent bien informé, Anderlecht aurait même abandonné cette piste. À suivre…

Bref : Fredberg attend que les prix baissent avant de faire ses achats. Et cela peut encore durer un certain temps…