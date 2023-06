Ses ex-coéqupiers Vercauteren, Vervoort et Czernia pleurent Stéphane Demol : “Il était un défenseur comme on en cherche de ces jours”

Vercauteren ne trouve pas que Demol a gâché sa carrière. “Non, parce que les clubs où il jouait, devaient répondre à plusieurs paramètres. La qualité de vie en faisait partie.” Après leur carrière de footballeur, ils se sont encore rencontrés. “Pendant une courte période, on a été les adjoints de René Vandereycken en équipe nationale. Par après, on s’est encore souvent parlé. J’ai failli le prendre comme T2 au Sporting Lisbonne. Mais après quelques matchs, j’ai senti que mon aventure portugaise serait de courte durée et je n’ai pas insisté. On s’entendait bien, mais je ne dirais pas qu’on était des amis.”

À lire aussi

Demol et Vervoort à la Grand-Place de Bruxelles lors du retour du Mexique en 1986. ©BELGA

Qui dit Demol, dit Patrick Vervoort, puisque Guy Thys les a lancés en même temps au Mondial 1986 au Mexique. “Steph avait un tel charisme, qu’il a aidé à rendre le football plus sexy, dit Vervoort. Il était intelligent et n’avait pas la langue en poche. Il aurait pu avoir une plus grande carrière, vu le talent dont il disposait. Et en tant qu’entraîneur, il a souffert de ne pas trouver de club pendant toute une période. Son décès m’a touché, parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble, aussi bien à Anderlecht qu’en équipe nationale.”

guillement Il était élégant sur le terrain, mais il ne fallait pas jouer avec ses pieds.

Czernia a été le T2 de Demol à Malines en 2002-2003. ©BELGA

Alex Czerniatynski, lui, était un bon ami de Demol. “Quand j’ai vu apparaître cette mauvaise nouvelle sur mon portable, cela m’a vraiment touché”, dit Czernia. “J’étais perplexe. Pourtant, je ne l’avais plus vu ni entendu pendant quelques années. Mais quand il s’agit de quelqu’un qui a le cancer, c’est différent. Ici, un arrêt cardiaque, c’est dur. J’ai été son T2 à Malines et j’y suis devenu T1 grâce à lui. Comme footballeur, il était élégant mais dur quand il le fallait. Il ne fallait pas jouer avec ses pieds. Quand un adversaire dépassait les limites, il était capable de jouer plus l’homme que le ballon lors du prochain duel. S’il avait été mieux encadré, comme les joueurs actuels, il aurait pu avoir plus grande carrière. Il était professionnel, mais il ne prenait pas le football au premier degré. C’était un bon vivant et il aimait boire son verre, mais le lendemain, à sept heures du matin, il répondait présent à l’entraînement.”