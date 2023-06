Stéphane Demol, un trop bon vivant pour ce monde de requins

Voilà les derniers messages que Stéphane Demol m’avait envoyés après l'une des nombreuses victoires de l’Union contre Anderlecht. Même s’il a joué dans 12 clubs et qu’il en a entraînés 15, Demol avait encore le cœur mauve. Ce cœur a cessé de battre ce jeudi à 20h35. Dans un hôpital à… Anderlecht.

Mon dernier reportage avec Demol, on l’avait fait dans le restaurant Château de Beersel, chez son ami Danny Ost, le 15 avril 2022. Steph était tout fier de pouvoir enfiler le maillot taille medium d’Anderlecht que je lui avais amené pour la photo. “J’ai perdu 12 kilos. Je suis rentré de France, je suis motivé à fond à l’idée de reprendre mon boulot d’entraîneur. J’aurai bientôt des nouvelles pour toi. J’ai des contacts concrets. Et je veux bosser pour la télé en tant que consultant.”

Ses projets sont restés lettre morte. Pourtant, il était un grand connaisseur de football. Et un bon entraîneur. Mais son image de bon vivant le poursuivait partout. Il aimait trop la belle vie pour survivre dans ce monde de requins.

Il a failli jouer au Bayern mais il s'est blessé avant de signer.

Même en tant que joueur, Demol n’a pas sorti le maximum de sa carrière. 38 matchs en équipe nationale, c’est beaucoup trop peu pour un joueur de son niveau. Surtout après avoir inscrit un but d’anthologie en 1986 contre l’URSS, match que j’avais vu sur notre télé en noir et blanc. Mais il n’a pas toujours fait les bons choix. Comme quand il a quitté Porto, une équipe de classe mondiale, pour Toulouse, pour gagner plus d’argent. “C’était la plus grande erreur de ma carrière”, dit-il à ce sujet.

Demol face à l'Espagnol Salinas à la Coupe du Monde 1986. ©Photo News

Et il n’a pas toujours eu de la chance. Comme quand Franz Beckenbauer est venu chez ses parents à Beersel pour finaliser son transfert au Bayern Munich en 1988. Un accord avait presque été trouvé, jusqu’au moment où Demol se blesse avec Anderlecht. Il a finalement signé à Bologne grâce à son ami René Vandereycken, avant de faire le tour d’Europe et – en tant qu’entraîneur – le tour du monde. Il a entraîné en Grèce et à Chypre mais aussi en Thaïlande et en Arabie saoudite.

Vandereycken est d’ailleurs l’homme qui l’a convaincu de devenir T2 des Diables en 2006. Demol est resté le même. Après le 0-1 à Baku (but de Pieroni), il m’a invité à boire un verre avec lui au bar de l’hôtel en Azerbaïdjan.

Steph aimait surtout boire son verre avec ses potes à Beersel. Et il allait voir les matchs de ses frères, avec qui il entretenait un lien très étroit. Quand son frère Christophe jouait avec moi au Racing Hoeilaart, le grand Steph était le dernier à fermer la buvette. Cette saison, il a assisté à plusieurs matchs de Beersel-Drogenbos, le club de P1 où son autre frère, Michael, était dirigeant.

Il était modeste mais attachait de l'importance à son look. Il faisait tout pour cacher le début de sa calvitie.

Alors qu’il a marqué un des buts les plus importants de l’histoire du football belge, il ne se sentait pas plus important que le fleuriste du coin. Sa modestie a toujours été une de ses plus grandes qualités. Mais en même temps, il attachait beaucoup d’importance à son look. Avec son 1m90, ses 90 kilos et ses cheveux ondulés, le footballeur Demol attirait les regards du public féminin. Quelques années plus tard, l’entraîneur Demol faisait tout pour cacher le début de sa calvitie. Avant chaque photo, il se frottait les cheveux pour cacher l’un ou l’autre endroit moins chevelu.

Il emmènera un regret dans sa tombe : celui de ne jamais avoir été entraîneur à Anderlecht, ne fût-ce qu’en jeunes. Jean Kindermans, patron des jeunes, lui a fait une proposition tout au long de ces années, mais il était T1 ailleurs à ce moment. Même lors de ses deux passages au Standard (en 1992-1993 comme joueur et en 2005-2006 comme T2 de Dominique d’Onofrio), il s’est toujours considéré comme un vrai Anderlechtois. Il avait à peine 19 ans quand il a fait ses débuts à Saint-Nicolas (0-4, montée au jeu pour Arnesen). Mais il préférait raconter sa première titularisation, à Lokeren, six mois plus tard, quand il avait marqué un des cinq buts (3-5). Ou le but avec lequel il a offert le titre à Anderlecht en 1986 pendant le test-match retour à Bruges (2-2, Demol égalise à la 73e).

Une fois de plus, Anderlecht pleure un des héros de sa période en or.

Repose en paix, Steph.