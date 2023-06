L’ancien délégué Pierre Leroy brise le silence, 5 ans après son départ d’Anderlecht : “Je n’irai plus au stade jusqu’à ma mort”

Son look est toujours le même. “Je suis né avec ma moustache, sourit celui qui est un des symboles de l’ancien Anderlecht. Et d’ailleurs, une bise sans moustache, c’est comme une frite sans sel.” Son humour bruxellois n’a donc pas disparu non plus. “Voici ma Porsche, mais elle n’avance pas très vite”, lâche-t-il en montrant la canne qu’il a depuis quelques mois. Et quand on lui accroche un micro-cravate à l’intérieur de sa chemise pour l’interview sur dhnet.be, il sort : “Qu’est-ce que tu vas me mettre ? Un pacemaker ? Bon Dieu ! C’est pire qu’une opération à cœur ouvert…”

Sa santé. “Cinq hospitalisations depuis ma mise à l’écart”

Depuis sa mise à l’écart d’Anderlecht, en juin 2018, Leroy a été hospitalisé à cinq reprises. “Je maintiens que ma santé a souffert de la façon dont on m’a viré. Je n’ai jamais été en danger de mort, mais j’ai quand même passé 24 heures aux soins intensifs. À un certain moment, j’avais un manque d’oxygène dans le sang. Surtout à Alost, on m’a soigné comme un… roi. Touchons du bois, mais en ce moment, je vais assez bien pour un vieux parrain comme moi. Je n’ai pas d’Alzheimer ou quoi que ce soit. Sauf quand je dois de l’argent à quelqu’un. (Rires) Toutes les cinq semaines, je vois mon médecin pour un examen médical.”

Sa canne, elle, doit le soutenir quand il marche. “C’est plus par sécurité. Il y a quelques semaines, j’ai fait un vol plané en allant de ma chambre à la salle de bain. Je suis évidemment tombé sur mon genou, alors que c’est la partie la plus fragile de mon corps. Je n’ai plus de cartilage à cause du foot. Pourtant, je n’ai jamais été un bon joueur. J’ai joué à La Forestoise et à Vilvorde, mais j’avais deux pieds gauches. J’aurais dû me faire mettre un nouveau genou depuis longtemps. Mais j’ai toujours refusé parce que je ne voulais pas être absent à Anderlecht. Maintenant, c’est trop tard. Mon ami Herman Van Holsbeeck, lui, vient de s’en faire mettre un il y a quelques semaines.”

Le 6 avril 2018. Herman Van Holsbeeck est viré. Notre photographe Didier Bauweraerts éternise cette scène poignante sur le parking à Neerpede: l'ancien manager doit consoler Pierre Leroy.

Son départ du RSCA : “Un mot : cela a été dégoûtant”

Quand on évoque son départ du Sporting – à la fin, il s’occupait de tout ce qui était voitures des joueurs et d’autres employés – Pierre pèse ses mots. “Si je dois utiliser un mot, je dirais que cela a été dégoûtant. Le jour où Herman a été mis à la porte, j’en avais gros sur la patate. Je l’ai embrassé sur le parking, et votre photographe a immortalisé cette scène. Dans votre article du lendemain, vous indiquiez : ‘Et le prochain sera Pierre Leroy.’ Je n’étais au courant de rien. Un peu plus tard, le comptable m’a annoncé que c’était fini pour moi. Je crois que l’ancien CEO Jo Van Biesbroeck a pris la décision.”

Leroy n’a jamais reçu des explications. “C’est ça qui est le plus pénible. Je suppose qu’il fallait faire des économies. Mais si vous saviez ce que je gagnais… J’ai songé à demander un entretien avec Marc Coucke pour en savoir plus. Mais finalement, je ne l’ai pas fait. De toute façon, Coucke ne sait pas qui je suis. Devroe, vous savez qu’il ne me disait même pas bonjour ? Il ne devait pas me faire la bise ou me serrer la main, mais un simple bonjour, le matin… Je suis parti en laissant mes 24 classeurs avec tous mes documents au club. À un certain moment, j’ai songé à aller les chercher, mais je ne l’ai pas fait. Je suppose qu’ils ont tout flanqué à la poubelle.”

Dans une interview à la DH en 2017, Leroy avait dit qu’il arrêterait à 80 ans, donc fin 2018. “C’est vrai. Mais c’est la façon dont on m’a mis dehors qui est injuste.”

L’Anderlecht actuel : “Mauve un jour, mauve toujours. Mais…”

Malgré tout ce qui s’est passé, Leroy reste supporter d’Anderlecht. “On dit toujours : Mauve un jour, Mauve toujours. Je regarde donc tous les matchs du Sporting. Mais plus jamais au stade. J’ai reçu plus de dix invitations, mais je dis toujours non. Jusqu’à ma mort, je n’irai plus jamais voir un match à Anderlecht.”

Zetterberg avec Leroy en mai 2007, le jour du dernier match de Zetterberg... et de Pierre comme délégué. ©Photo News

La saison qui vient de s’achever lui a pourtant fait mal. “Je suis Anderlecht depuis plus de 60 ans. Je n’avais jamais vécu une si pénible saison. Les joueurs qui m’ont plu ? Verbruggen a bien remplacé Van Crombrugge, mais je crois qu’il va partir. Debast est un roc, mais il doit encore apprendre beaucoup. Ce petit Arnstad est un petit roquet, je l’aime bien aussi. Tout comme le malheureux Yari, évidemment. Slimani ? Moi, je l’appelle Salami. Il a marqué quelques buts, mais quand on le compare aux attaquants de pointe que j’ai connus… Le dernier, quand j’ai arrêté comme délégué en 2007, était Frutos…”

Et l’avenir ? “J’aime encore Anderlecht, donc j’espère que cela va aller mieux, mais j’en doute fort. Et même si cela va mieux, je ne changerai pas d’avis : je n’irai pas au stade.”

Son lien avec les joueurs : “Je l’ai aidé à assister à l’accouchement”

”Ah, Stassin ! Tu me laisses tomber comme un vieux nougat ? Attends, je vais te frapper quand je te vois.” Pendant notre interview, Pierre reçoit un coup de fil de Stéphane Stassin. Qui n’est pas le seul à rester en contact avec son ancien délégué : “Mon meilleur ami de tous est Zetterberg. Je le connais depuis ses 15 ans. Aruna me contacte parfois, il m’appelait 'Papatara', ce qui signifie grand-père dans sa langue. Gillet m’a donné le surnom 'Papy'. Et j’ai oublié qui m’appelait 'Pierre Tombale'. Parce que je me taisais comme une tombe.”

Leroy était adoré par les joueurs. “En 1983, quand j’ai commencé, j’ai fermé la porte du vestiaire et j’ai dit aux joueurs qu’ils pouvaient m’appeler jour et nuit pour quelque problème que ce soit. Ils ont bien compris le message. Pendant les 24 saisons suivantes, je n’ai plus dû répéter ce discours. Les nouveaux ont vite compris que j’étais leur dépanneur de service. Quand il y en avait un qui avait trop bu ou qui avait eu un accident la nuit, j’étais là. Il y en a même un qui ne savait pas dans quel hôpital sa femme était en train d’accoucher. Des noms ? Non, désolé. Je vais emmener ces anecdotes dans ma tombe. J’ai même refusé qu’on fasse un livre avec tous mes secrets.”

Son lien avec les entraîneurs : “Seul De Mos m’irritait”

Leroy a connu 20 entraîneurs. “Il n’y en a qu’un avec qui le courant ne passait pas, et c’est De Mos. Quand il est arrivé de Malines, il a dit à Constant Vanden Stock : ‘Mon délégué à Malines va m’accompagner'. Constant a répondu : 'Bonne chance, parce que c’est moi qui ai engagé Pierre Leroy.' Je n’ai jamais pardonné à De Mos d’avoir écarté Zetterberg parce qu’il était diabétique.”

Leroy avec Boskamp et Dockx après le 1-0 contre Porto en 1994. ©Photo News

Avec les autres, il avait un excellent contact. “De temps en temps, je vais manger avec Boskamp. Anthuenis m’appelle parfois. Et j’étais en contact avec Vercauteren quand il coachait Anderlecht.”

Leroy ne racontait toutefois pas tous les secrets des joueurs aux entraîneurs. “C’est un secret de polichinelle qu’il y avait des fumeurs dans le groupe. À un certain moment, j’avais quatre marques de cigarettes dans les poches de mon costume. Quand ils fumaient dans les toilettes du vestiaire et qu’un des entraîneurs sentait l’odeur de la fumée, je disais que c’était moi. Raymond Goethals, lui, n’a jamais fait cette remarque. Il ne le remarquait pas parce qu’il fumait lui-même comme un pompier.”

Leroy avec Dockx et Raymond Goethals. ©BELGA

Son lien avec la direction : “Pas invité aux funérailles de Verschueren”

C’est donc Constant Vanden Stock qui a engagé Leroy comme délégué. “Avant cela, j’avais été délégué des jeunes et accompagnateur de l’équipe visiteuse en Coupe d’Europe, comme West Ham, la Juventus, Benfica ou Porto. Constant m’appréciait. Un jour, il m’a invité au restaurant 'Bijgaarden', où on nous a servi une coupe de glace avec du caviar. À mon tour, je l’ai invité au Marché aux Poissons pour un moule frites. C’est comme si je lui avais donné de l’or. Constant m’appelait 'Pierre' quand ça allait bien avec Anderlecht et 'Leroy' quand ça allait mal.”

Leroy a aussi travaillé sous Michel Verschueren. “Et à ce sujet, j’aimerais que tu écrives une chose. J’ai été touché de ne pas avoir été invité à ses funérailles. Je sais qu’on s’est disputé de temps en temps. Notre entente n’était pas toujours bonne, mais on a quand même travaillé ensemble pendant des années ? Lui, il me disait ‘mon équipe’ quand Anderlecht avait gagné et ‘ton équipe’ quand on avait perdu.”