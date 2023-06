Anderlecht et Brian Riemer utilisent un nouvel outil

Il s’agit d’une “table tactique” de la marque Tabula 1. “Un produit danois”, enorgueilli le coach danois du RSCA. D’après son site, cette table, composée de petits bâtons blancs et rouges aimantés et disposés sur un terrain, est une aide au coaching.

Brian Riemer d'Anderlecht utilise la table Tabula 1 ©RVP

Ce que confirme Riemer : “Cela me permet de montrer plus facilement les choses aux joueurs et les aider à visualiser ce qui leur est demandé.”

Sur le dispositif laissé en fin de match, on voit clairement qu’il demandait à un latéral de jouer haut et à son numéro 10 de jouer sur la même ligne que les attaquants.

Riemer utilise cet outil depuis son arrivée et l’emmènera en stage et lors des prochaines rencontres amicales.