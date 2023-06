Anderlecht peut espérer toucher 7,7 millions d' € cet été… sans rien faire

Avec son centre de formation performant, le RSCA touche chaque année une somme d’argent quand un joueur passé par Neerpede est transféré d’un club A vers un club B. C’est ce qu’on appelle les indemnités de solidarité, mises en place par la Fifa depuis 2001.

Cela représente 5 % du montant total d’un transfert (primes et bonus compris). Ces 5 % sont répartis entre tous les clubs qui ont formé le joueur entre ses 12 et ses 23 ans (5 % des indemnités par année de formation entre 12 et 15 ans, 10 % entre 16 et 23 ans). Une dernière précision importante avant de poursuivre : les indemnités n’existent que dans le cadre d’un transfert international. Si, par exemple, un joueur de Ligue 1 passe dans un autre club de Ligue 1, il n’y a pas d’indemnité de solidarité.

En général, ces indemnités de solidarité rapportent quelques centaines de milliers d’euros chaque année au Sporting. Mais cet été 2023 pourrait être particulièrement lucratif avec… 12 potentiels gros transferts d’anciens de la maison mauve. Avec un montant qui pourrait tourner autour de 7,7 millions, selon l’estimation la plus optimiste.

Jérémy Doku : plus d’un million en vue

Une fin de saison en boulet de canon et un profil recherché par tous les clubs du monde. À Rennes, on est conscient que Jérémy Doku sera dragué pendant le mercato. Acheté 26 millions à Anderlecht en octobre 2020, l’ailier en vaut minimum le double selon le club breton. À moins de 50 millions, Doku, encore sous contrat jusqu’en 2025, ne bougera pas.

Une somme énorme mais ça ne refroidit pas les clubs anglais. Doku est resté 7 saisons au RSCA, de 12 à 18 ans. Ce qui représente 50 % des indemnités de solidarité (4 x 5 % entre 12 et 15 ans et 3 x 10 % entre 16 et 18 ans). En se basant sur un transfert de 50 millions, Anderlecht toucherait donc la moitié des 5 % de la somme totale du deal, soit 1,25 million.

> Nombre de saisons au RSCA : 7

Romelu Lukaku : pas le record mais quand même

Quand il avait signé à Chelsea en 2021 pour 113 millions, Anderlecht avait touché 2,54 millions en indemnités de solidarité, un record pour le club. On n’atteindra pas les mêmes sommets cette fois mais si l’attaquant est vendu cet été, comme la direction londonienne le souhaite, on arrivera encore à un joli montant.

Si Lukaku était vendu, à l’Inter ou ailleurs hors d’Angleterre, pour 40 millions, le Sporting palperait encore 900 000€. Ce qui est toujours bon à prendre.

> Nombre de saisons au RSCA : 6

Amadou Onana : les chances sont très minces

On l’oublie parfois mais Onana a joué à Anderlecht, entre 12 et 14 ans. Pas de quoi affoler les compteurs donc, puisque cela ne représente que 15 % des indemnités de solidarité, soit… 0,75 % de la somme totale du transfert.

Mais Onana veut absolument quitter Everton et il coûtera très cher. Jusqu’à 70 millions, de sources anglaises. Ce qui offrirait tout de même 525.000€ au Sporting.

Le problème, c’est que le médian des Diables devrait rester en Premier League. En ne changeant pas de fédération, il n’activerait pas les indemnités de solidarité. Les chances sont très faibles qu’il signe ailleurs qu’en Angleterre, avec Chelsea qui fait le forcing. Seuls le Real Madrid (qui est servi au milieu de terrain) et le PSG semblent pouvoir se l’offrir en dehors des riches clubs anglais.

Amadou Onana veut quitter Everton malgré le maintien. ©News Images

> Nombre de saisons au RSCA : 3

Roméo Lavia : 750 000€ difficiles à obtenir

Le constat tiré pour Onana vaut aussi pour Lavia. Il veut quitter Southampton, relégué, et vaut très cher. On parle d’une somme de 50 millions pour l’acheter. Mais les clubs sur le coup, Arsenal en tête, sont anglais. Pas d’indemnités de solidarité non plus donc.

Une mauvaise nouvelle pour le RSCA qui a droit à 30 % des indemnités. Sur un transfert à 50 millions, ça représente 750 000€ quand même.

> Nombre de saisons au RSCA : 5

Wout Faes : grâce à la relégation de Leicester

Si Tielemans, parti en fin de contrat, n’a rien rapporté à Anderlecht, Faes, lui aussi sur le départ après la relégation de Leicester, pourrait aider son club formateur cet été. Le défenseur est devenu titulaire avec les Diables de Tedesco après une première saison prometteuse en Premier League. De quoi faire grimper sa valeur.

La saison passée, Leicester l’avait acheté 17 millions à Reims. On peut donc envisager un transfert à 25 millions pour lui, soit 750 000€ pour le Sporting (60 % des indemnités de solidarité). Mais il y a encore le même souci : quittera-t-il la Premier League ? Des clubs allemands et italiens le suivent mais il est surtout courtisé en Angleterre.

> Nombre de saisons au RSCA : 7

Dodi Lukebakio : la clause qui fait peur

Lukebakio ne veut pas jouer en D2 allemande avec le Hertha Berlin. Il sera donc vendu cet été et sa cote a grimpé après ses prestations avec les Diables, surtout au rassemblement de mars. Il vaut 15 millions. Avec 70 % des indemnités de solidarité, ça représenterait 525 000€ pour Anderlecht.

Mais le contrat de Lukebakio pourrait avoir une clause particulière : en cas de relégation de son club, il pourrait partir… gratuitement. L’information n’a pu être confirmée mais cela ferait s’envoler une jolie petite somme pour le Sporting.

Dodi Luekabkio et Wout Faes ont connu la tristesse d'une descente et ils ne veulent pas jouer en D2 la saison prochaine. ©PCRO

> Nombre de saisons au RSCA : 8

Alexis Saelemaekers : voudra-t-il quitter Milan ?

Les médias italiens sont convaincus que Milan ne compte plus sur Saelemaekers. Il est sur le marché. Mais voudra-t-il quitter les Rossoneri (où il est sous contrat jusqu’en 2026) pour autant ? Il a toujours aimé contredire les pronostics dans sa carrière, même chez les jeunes.

S’il devait s’en aller quand même, Milan demanderait aux alentours de 20 millions pour son Diable. Anderlecht touchera 70 % des indemnités de solidarité, soit 700 000€. À condition de changer de championnat, bien entendu.

> Nombre de saisons au RSCA : 9

Sebastiaan Bornauw : l’appel de la Premier League

De la (fameuse) génération 99 du RSCA comme Saelemaekers, Bornauw pourrait aussi changer de crémerie cet été. Le défenseur de Wolfsburg est dragué par Fulham en Premier League. Même s’il est régulièrement titulaire en Allemagne, le Diable est tenté par la découverte d’une autre compétition. Le prix de 12 millions est évoqué.

Anderlecht, où Bornauw a joué 9 saisons à partir de son 10e anniversaire, a droit à 70 % des indemnités de solidarité, soit 420 000€ si le deal se faisait sur cette base.

> Nombre de saisons au RSCA : 8

Mike Trésor : Genk est gourmand

La question du changement de compétition ne se pose pas avec Trésor. Pas plus que celle de ses envies de départ. Le roi des assists en Pro League veut découvrir un grand championnat la saison prochaine.

Des clubs allemands, italiens et anglais ont inscrit son nom en gras mais Genk est gourmand pour l’instant : minimum 25 millions, un prix prohibitif. Tablons plutôt sur 20 millions, ce qui ajouterait 500 000€ sur le compte en banque du RSCA (50 % des indemnités).

> Nombre de saisons au RSCA : 6

Dennis Praet : sa valeur baisse, mais…

Lui aussi relégué avec Leicester, Praet veut s’en aller. Il jouit encore d’une très belle cote en Italie après ses passages au Torino et à la Sampdoria. À 29 ans et avec un statut d’intermittent chez les Diables, sa valeur baisse.

Leicester l’avait tout de même acheté pour 19 millions en 2019 et voudra récupérer une partie du pactole. Misons sur un départ à 8 millions cet été. Avec 70 % des indemnités, Anderlecht obtiendrait ainsi 280 000€.

Albert Sambi Lokonga était au jogging de Verviers le week-end passé, avant un transfert cet été? ©EDA JR Marot

> Nombre de saisons au RSCA : 7

Albert Sambi Lokonga : un recordman à la sauce andalouse

De tous les joueurs de la liste, Sambi Lokonga est celui qui a passé le plus d’années de formation à Anderlecht : 11 entre 12 et 22 ans, soit un record de 90 % des indemnités de solidarité. Mais quittera-t-il Arsenal cet été ? Sa saison n’a pas été à la hauteur de ses attentes, ni chez les Gunners, ni en prêt à Crystal Palace.

Sa cote a baissé sur le marché mais le FC Séville apprécie son profil. Arsenal l’avait acheté pour 17,5 millions en 2021. En visant plutôt vers le bas, on peut imaginer un transfert à 15 millions. Et donc 675 000€ en indemnités pour le RSCA.

> Nombre de saisons au RSCA : 11

Johan Bakayoko : juste des miettes

Buteur avec les Diables mardi en Estonie, Bakayoko vaut encore plus cher aujourd’hui. Le PSV aimerait le garder une saison de plus mais beaucoup de clubs ont envie de s’offrir cette bombe de technique et d’explosivité.

Vu la concurrence, son prix augmente rapidement. Le PSG avait offert 8 millions en janvier mais les Néerlandais en demanderaient beaucoup plus aujourd’hui. Minimum 20.

Même en partant sur cette base, ça ne changerait pas la vie d’Anderlecht où Bakayoko n’a passé qu’une saison (de 15 à 16 ans), soit 10 % des indemnités (100 000€ donc en se basant sur un transfert à 20 millions).

> Nombre de saisons au RSCA : 1

Aleksandar Mitrovic : qui d’autre que la Premier League ?

Auteur de 14 buts en Premier League avec Fulham malgré 8 matchs de suspension en fin de saison, Mitrovic a une très bonne cote en Angleterre. Plusieurs grands clubs aimeraient l’ajouter à leur effectif, Manchester United notamment.

Il vaut au moins 30 millions et Anderlecht toucherait alors 300 000 en indemnité. Mais il faudrait alors sortir Mitrovic d’Angleterre, ce qui n’est pas gagné.

> Nombre de saisons au RSCA : 2