Qui sont les U23 qui ont dépanné Anderlecht (1/2) : Stassin se sent bloqué, le petit-fils de Van Himst évolue bien

Stassin a marqué face à Audenarde

Lucas Stassin – 18 ans – Attaquant

Le transfert de Lucas Stassin avait tout pour aboutir mais Anderlecht l’a finalement bloqué, mécontent de ce qu’offraient les Campinois. Il ne reste qu’un an de contrat au meilleur buteur d’Anderlecht en D2 (15 buts). Il est face à un choix compliqué : partir ou prolonger.

Actuellement, aucune des deux solutions n’est sur la table. Le Sporting aimerait le conserver, faute d’attaquants dans son noyau à l’exception de Benito Raman. Il n’est pas non plus question d’une prolongation de contrat. Le joueur aimerait s’inscrire dans un projet favorisant son développement mais n’a pas encore eu de signal dans ce sens de la part du club. Il est possible que sa situation se décante en fin de mercato.

Stassin a fait des progrès mais est conscient d’avoir encore du travail, notamment physiquement et dans son jeu dos au but. Il n’a pas le profil recherché par la nouvelle direction. Elle souhaite un 9 capable de garder le ballon et de faire jouer les autres. L’attaquant est davantage un finisseur qui a besoin de ballons dans le rectangle.

Engwanda a joué à droite de la défense. ©JIMMY BOLCINA

Alonzo Engwanda – 20 ans – milieu défensif/défenseur

Chez les jeunes, Alonzo Engwanda était considéré comme un meneur de jeu reculé à la Miralem Pjanic. Il est désormais davantage un numéro 6. C’est devant la défense que le jeune milieu de terrain est le plus à l’aise. On le décrit comme un pur récupérateur très agressif sur l’homme en un contre un. Un joueur qui ne lâche rien à l’image d’un Josh Cullen. Petit format et gros volume comme l’Irlandais, il a plus de qualités techniques.

Ses problèmes de manque de constance ont presque disparu. Il a néanmoins trop souvent dû dépanner en défense centrale. Il fait l’affaire en D2 mais doit retrouver son poste pour s’épanouir un cran plus haut. Face à Audenarde, il a évolué à droite de la défense.

Lapage possède une bonne relance.

Amando Lapage – 18 ans – Défenseur central

Physiquement, il est le plus impressionnant de tous les jeunes venus aider l’équipe A. Amando Lapage est taillé pour son poste de défenseur central. Il a pourtant fait toutes ses classes comme attaquant avant de progressivement reculer dans le jeu. À Anderlecht, on se satisfait de cette transformation progressive du petit-fils de Paul Van Himst dont le style n’a rien à voir avec celui de la légende du Sporting.

Lapage est réputé pour son jeu de tête, sa capacité à mettre de l’impact mais surtout ses bons pieds qu’on nous dit largement supérieurs à ceux, par exemple, d’un Wesley Hoedt. Il partage, par contre, le même défaut que le Néerlandais : son manque de vitesse. Notamment quand il doit se retourner. Sa jeunesse à son poste le pousse parfois à mal se placer ou à commettre de petites erreurs. Anderlecht le voit évoluer dans les années à venir et l’a d’ailleurs refait signer pour deux saisons supplémentaires.

Lissens vise un retour en A.

Lucas Lissens – 21 ans – défenseur central

Il avait marqué les esprits avec une carte rouge pour son premier match chez les pros. C’était déjà en décembre 2020. Lucas Lissens avait joué un bon match. Il a rejoué un match cette saison-là puis une grave blessure au genou l’a renvoyé hors du noyau A. Depuis, il n’a plus eu droit qu’à une montée au jeu en Pro League.

Sa blessure est tombée au mauvais moment car il est considéré comme un profil intéressant par le club. Il est appliqué, sobre, efficace et intelligent. On lui pointe deux gros défauts majeurs : il est trop lisse et trop petit pour devenir un défenseur central de haut niveau. Il devra peut-être se reconvertir s’il veut réussir à Anderlecht.