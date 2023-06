Qui sont les U23 qui ont dépanné Anderlecht (2/2) : Monticelli va prolonger sur le buzzer, Degreef doit sortir sa zone de confort

Degreef est un joueur élégant et intelligent.

Tristan Degreef- 18 ans – milieu offensif

Le plus élégant des U23 venus dépanner se nomme Tristan Degreef. Le milieu de terrain est un joueur racé, typique de la formation anderlechtoise. Son contrat récemment signé jusqu’en 2026 démontre qu’il fait partie des priorités du RSCA pour l’avenir.

Le Louvaniste évolue aussi bien en 10 que sur le flanc gauche en pouvant repiquer dans l’axe. Il n’a pas l’explosivité d’un Doku mais possède une belle finesse technique qui lui permet de passer un adversaire en un contre un. Ses anciens formateurs ont surtout souligné son QI foot. Ses courses sont précises et son positionnement intelligent ce qui lui permet de mener le jeu facilement.

Trop peut-être tant il a toujours dominé son sujet chez les jeunes. Il a besoin de sortir de sa zone de confort s’il veut passer le cap vers le football des adultes. Le fait qu’il ait pu s’entraîner avec les A avait pour objectif de lui faire comprendre comment travailler. Le but est qu’il s’impose avec les U23 cette saison pour prouver qu’il est sur la voie de l’équipe A.

Masscho est très apprécié pour son travail.

Loïc Masscho – 21 ans – Latéral

Pour beaucoup, Loïc Masscho ne sera jamais un membre de l’équipe A d’Anderlecht. Il a prolongé jusqu’en 2024 dans le but de continuer d’aider l’équipe U23 en D2. Le latéral n’a jamais été cité parmi les principaux talents de sa génération et, à 21 ans, peine à franchir un palier supplémentaire.

Il est, par contre, précieux par sa mentalité et sa force de travail. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle ‘machine’à Neerpede.

Monticelli a le sens du but.

Luca Monticelli – 18 ans – attaquant

Monticelli est arrivé du Standard en 2019 avec une belle réputation. La saison passée, il a évolué avec les U18 d’Anderlecht et a obtenu quelques piges chez les U23. Son passage par la D2 n’a pas été remarqué. Contrairement à ses deux dernières semaines. Appelé pour renforcer le noyau A vu les absences, l’attaquant a impressionné Brian Riemer par sa force de travail et l’intensité de son jeu. Il a d’ailleurs marqué deux buts en dix minutes lors du match amical d’Anderlecht.

À trois jours de la fin de son contrat, Monticelli va prolonger à Anderlecht

Son avenir à Anderlecht a pourtant été remis en question et le joueur hésitait à rester. Son contrat prend fin le 1er juillet mais il sera prolongé. Selon nos informations, il ne reste que quelques détails à régler. Toutes les parties souhaitent continuer l’aventure ensemble. Un soulagement pour le joueur qui souhaitait avoir des certitudes pour son avenir.

La mission de l’attaquant – meilleur en soutien d’un pur 9 – est simple : s’imposer en U23. Son style de travailleur doit être sa grande arme pour percer. La nouvelle direction aime les attaquants qui ne comptent pas leurs efforts.

Baouf a déjà joué avec les Futures face au RWDM. ©BELGA

Ismaël Baouf – 16 ans – défenseur

Anderlecht préfère souvent former un jeune de A à Z. Le cas Ismaël Baouf déroge à la règle. Le fils de Rachid Baouf, ancien médian du RWDM, est arrivé de Charleroi il y a un an et a directement convaincu. Le gamin discret s’est mué en valeur sûre des U18 et vient de signer pour trois saisons. Il n’a que 16 ans mais intégrera les Futures en D2 la saison prochaine.

Le Sporting espère qu’il n’a pas terminé sa croissance car le club aimerait faire de son joueur un défenseur central. Il a les armes pour : sobriété, lecture du jeu, anticipation. Il a déjà évolué à droite de la défense en équipe nationale. Une solution de repli.