Bart Verbruggen : 31 matchs à Anderlecht et la 9e place des plus gros transferts de l’histoire en Pro League

L’exploit est d’abord à mettre au crédit… d’un entraîneur des gardiens. En débarquant au Sporting pour épauler Vincent Kompany en 2020, Jelle ten Rouwelaar insistait pour emmener un jeune gardien, même pas encore majeur, avec lui. Un coup dans le mille.

Quand le transfert sera officialisé (après les tests médicaux d’usage dans les prochains jours), Verbruggen deviendra le portier le plus cher de l’histoire de la Pro League. Il efface des tablettes les 10 millions de Maarten Vandevoordt (quand il rejoindra Leipzig en 2024). Le Néerlandais intègre même le top 10 des plus gros départs du championnat.

Les transferts sortants en Pro League ©IPM Graphics

Brian Riemer a longtemps fait du lobby auprès de son gardien pour le conserver une saison de plus mais l’entraîneur du RSCA a vite compris que le garçon était ambitieux. En plus de Brighton, le Burnley de Vincent Kompany faisait le pressing. Sa tête était déjà en Angleterre avant même de rejoindre son équipe nationale pour l’Euro U21.

Dolberg et les 8 autres recrues espérées

Avec le départ possible d’Hendrik Van Crombrugge à Genk (les négociations sont compliquées mais pas rompues), Anderlecht devra se trouver deux gardiens pendant le mercato estival. Riemer souhaite un portier capable de jouer aux pieds. Plusieurs joueurs ont été ciblés (dont le trop cher Runar Alex Runarsson). Idéalement, le Sporting voudrait un gardien avec une certaine expérience et un élément plus jeune. Le numéro trois Colin Coosemans est en fin de contrat mais devrait prolonger.

Avec les 20 millions de Verbruggen, Jesper Fredberg va enfin pouvoir concrétiser plusieurs pistes. Les discussions avec Nice pour le transfert de l’attaquant Kasper Dolberg sont difficiles mais se poursuivent (le prix tourne autour de 4-5 millions). Même si la direction n’a pas envie de lâcher trop d’argent dans un seul dossier en sachant qu’il faudra encore recruter à plusieurs autres positions (back droit, back gauche, deux médians, un meneur de jeu et un attaquant de côté en plus de l’avant-centre et des deux gardiens).

Anderlecht aimerait pouvoir compter sur au moins une recrue pour son stage en Autriche (du 8 au 15 juillet). En attendant, Riemer devra encore composer avec son très jeune noyau pour le match contre le FCSB (Steaua Bucarest) ce samedi après-midi aux Pays-Bas (match de deux fois 60 minutes).