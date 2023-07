Adrien Trebel n’est plus sous contrat à Anderlecht : la fin d’une drôle d’histoire à 20 millions

Arrivé comme un milieu de terrain charismatique de 25 ans dont la valeur marchande allait culminer à 8,5 millions, il repart libre, comme un joueur un peu oublié de 32 ans qui ne vaut plus que 400 000€ sur Transfermarkt. Avec un titre de champion (2017, il était le dernier survivant de cette équipe) et beaucoup de questions.

Part-il avec des regrets ?

Quel sentiment domine dans la tête du joueur français ? La tristesse de s’en aller par la petite porte ? La frustration d’avoir donné ses plus belles années de footballeur sans y trouver beaucoup de plaisir ? Le soulagement de tourner la page ? “Ce qui est certain, c’est qu’Adrien ne vit pas dans le passé. Il n’est pas du genre à se retourner et à avoir des regrets, confie son ami Jean-François Lenvain. Je ne pense pas qu’un seul supporter du Sporting puisse aujourd’hui dire qu’Adrien s’est contenté de prendre son chèque sans donner de sa personne. Il s’est investi dans ce club et il a même été capitaine à un moment. ”

Reste que Trebel n’aura disputé que 127 matchs pour Anderlecht, toutes compétitions confondues (8940 minutes, 9 buts, 21 assists). La moyenne de rencontres jouées par saison fait mal : 15 matchs complets par an. Les blessures lui auront fait manquer 52 matchs en six ans et demi. Total auquel il faut ajouter les nombreux duels dont il a été écarté, par choix de l’entraîneur ou de la direction.

Combien a-t-il coûté au RSCA ?

Le montant est impressionnant, même quand on est un milliardaire comme Marc Coucke : Adrien Trebel a coûté 20 millions au RSCA. Entre la somme de transfert (3 millions), le salaire (près de 15 millions en six ans et demi) et les différentes primes, dont celle du titre en 2017, on arrive à ce chiffre astronomique à l’échelle d’un club belge.

Pendant les cinq dernières années de son contrat, Trebel aura touché 7700€… par jour. “Personne n’a obligé la direction à offrir ce contrat à Adrien, intervient Jean-François Lenvain. On lui a proposé cette somme (NdlR : 2,7 millions par saison) et il a signé, voilà tout. ”

guillement Est-ce sa faute s'il n'a pas été rentable pour Anderlecht? C'est d'abord à cause de choix du club.

C’est difficile à quantifier mais l’apport de Trebel n’aura pas valu l’investissement. “Est-ce sa faute ?, interroge Lenvain. S’il n’a pas été rentable pour Anderlecht, c’est d’abord à cause de choix du club. On parle de ses blessures mais il y a surtout eu des périodes où il ne pouvait plus jouer. ”

Les dirigeants lui ont reproché ses liens avec l’agent Mogi Bayat. Vincent Kompany n’a pas aimé son caractère franc qui osait le remettre en question. Et tous les directeurs sportifs ont essayé de le faire partir à chaque mercato depuis quatre ans.

Le contrat de cinq années, signé directement avec Coucke qui voulait se rendre populaire le 29 août 2018, a ressemblé à un ticket gagnant d’Euromillions pour Trebel. Et il n’a jamais voulu le lâcher pour baisser son salaire ailleurs. D’autant qu’il se plaisait à Bruxelles, avec sa femme, son fils et sa fille.

Quel est son niveau aujourd’hui ?

Son dernier match avec Anderlecht date déjà du mois de janvier. C’était contre le futur champion, quand il était monté pour les derniers instants contre l’Antwerp (0-0). Et uniquement parce que Théo Leoni, monté au jeu, s’était blessé.

À 32 ans et avec un long passif à l’infirmerie, pourra-t-il relancer la machine dans un autre club ? Jean-François Lenvain n’en doute pas. “Adrien, c’est un sportif de haut niveau qui joue au foot. Il s’est toujours entretenu avec un professionnalisme rare. La preuve, c’est qu’il a toujours été performant quand il était relancé après une période d’inactivité. ”

guillement Contrairement à ce qu'on pense, Adrien n'est pas guidé par l'argent. Sinon, il aurait signé à Gand et pas à Anderlecht en 2017.

Ces derniers mois à Neerpede, Trebel a demandé au staff de pouvoir s’entraîner individuellement, pour échapper aux séances de groupe qui n’étaient basées que sur l’entretien à cette période de la saison. “Il s’est fait une 'pré-pré-saison', en quelque sorte, dit Lenvain. Il veut être prêt quand il signera ailleurs. Il a pris un peu de vacances en famille mais ce n’était pas très long. Il voulait rester dans un rythme d’entraînement.”

Où va-t-il relancer sa carrière ?

Libre de contrat, il ne manquera pas de possibilités. Plusieurs approches ont déjà été faites. Notamment à Eupen où le club a finalement décidé de prendre une autre direction en dernière minute. “Adrien a décidé de prendre son temps. Il n’est pas dans une situation où il est obligé d’accepter la première offre venue”, explique Jean-François Lenvain.

Ce 1er juillet 2023, Trebel fête ses neuf années en Belgique, jour pour jour. Il avait signé au Standard en 2014 avant de rejoindre Anderlecht deux ans et demi plus tard. Dans le milieu, beaucoup l’imaginent à Charleroi, un club où il a déjà beaucoup d’amis grâce à ses liens avec Mogi Bayat. “Mais il a autant de chances d’aller à l’étranger que de rester en Belgique, tempère Lenvain. C’est sa famille qui décidera avec lui. Ils veulent un projet sérieux, avec un coach qui appréciera la forte personnalité d’Adrien. ”

Adrien Trebel sous le maillot de Lausanne Sport, lors de son unique prêt pendant sa période anderlechtoise. ©-Pascal Muller/Freshfocus

L’argent ne sera pas le principal critère dans son choix. “Contrairement à ce qu’on pourrait croire depuis la signature de son gros contrat à Anderlecht, Adrien n’a jamais été guidé par l’aspect financier. Sinon, il aurait signé à Gand et pas au Sporting lors du fameux mercato de janvier en 2017.”

Trebel a aussi apprécié ses six mois en Suisse, à Lausanne lors de l’unique prêt de sa période anderlechtoise (janvier-juin 2022). Un retour dans les montagnes n’est pas exclu. Une destination plus exotique est également possible, seulement s’il peut s’y retrouver. Il a en tout cas abandonné ses rêves d’un retour en Ligue 1 par la grande porte après avoir quitté son club formateur, le FC Nantes, en froid.