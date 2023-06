Mike Demol était devant le lit de mort de son frère Stéphane : “Je n’ai pas compris tes derniers mots, Winnetou”

Demol dans le match de sa vie, contre l'URSS. "Les larmes de notre papa coulaient de ses joues." ©Photo News

Son décès. “Il a été réanimé, mais en vain”

”J’ai lu dans certains journaux que Steph avait des problèmes de santé. C’est faux. Quand mon papa, chez qui Steph habitait depuis un certain temps, m’a appelé à 6 heures du matin, le 22 juin, pour dire que mon frère avait fait un malaise, c’était une surprise totale. Je l’ai trouvé dans son lit. Il a voulu me dire deux mots, mais je ne l’ai pas compris et cela me fait mal. Puis, il a perdu conscience. Quand l’ambulance est arrivée, les infirmiers ont tenté de le réanimer pendant une heure. Ils y sont parvenus, mais Steph avait disparu pendant sept minutes. Il ne s’est plus réveillé. On ne sait pas s’il a souffert, mais on croit que cela n’a pas été le cas. À l’hôpital, on nous a aussitôt dit que son état était très critique. À 17 heures, on nous a appelés pour dire qu’on se rapprochait de la fin, malgré toutes les tentatives. Mon autre frère Christophe et moi avons passé les trois dernières heures de sa vie à ses côtés. C’était surréaliste de le voir ainsi, lui qui avait encore le gabarit d’une armoire à glace. On a dit adieu à notre 'Winnetou', le surnom qu’on lui avait donné.”

Leur lien. “Joueur à Toulouse, il a voulu sauver ma vie”

Mike, Stéphane et Christophe quand ils étaient gamins. Le grand Steph a toujours été le Dieu des deux autres. ©DR

”'Winnetou' n’est pas n’importe quel surnom. Il était le plus âgé de nous trois, il était notre chef de tribu. Il m’a donné à manger quand j’étais petit, on demandait son avis pour toute décision importante. Notre lien très étroit faisait des jaloux. Parfois, des gens prenaient une photo de nous quand on buvait un verre. En 1990, j’ai eu une leucémie. Il me fallait un donneur de cellules souches pour rester en vie. Stéphane jouait à Toulouse mais était disposé à interrompre sa carrière pour me sauver la vie. Finalement, les cellules de mon autre frère étaient plus compatibles et c’est lui qui s’est sacrifié. Pour mon papa, le décès de Stéphane est encore plus grave. Il l’a aussi vu dans son lit au moment du drame, vu que Steph vivait chez lui. Ils allaient partir en vacances au camping à Saint-Raphaël, comme ils le faisaient deux fois par an. Maintenant, papa ira seul. Il s’est déjà pris un fameux coup en perdant notre maman, il y a dix ans. Les moments que nous passions à quatre étaient magiques. Parfois, après un resto ou au camping, on papotait encore pendant des heures. Et quand on avait un différend, on buvait un pastis le lendemain et tout était oublié. Steph suivait aussi les prestations de mon fils, qui vient de quitter l’Union pour les U16 du Beerschot. Il avait promis d’aller voir son premier match. Il avait même demandé à son ami Patrick Vervoort de venir. Le prénom de mon fils ? Seven. Le numéro 7 domine notre vie. Steph a joué avec le 7, Seven est le 7e petit-enfant, il est né dans la 7e semaine de l’année 2007, ma société s’appelle Lucky 7…”

Les funérailles. “Avec un maillot du Mexique et du RSCA, via Michou”

Les frères Demol (Christophe à gauche, Mike à droite) avec leur papa lors d'un des repas que Mike qualifie de "moments magiques" au restaurant La Belle Vie à Agay à Saint-Raphaël, en 2018. ©DR

”Quand je vois combien de messages j’ai reçus et quand je lis les réactions sur les réseaux sociaux, je m’attends à énormément de monde à la cérémonie d’adieu. Je n’ai pas lu un seul commentaire négatif. Il était adoré. Une dame de 70 ans m’a raconté que la semaine passée, il l’a aidée à porter son panier à linge vers le premier étage de son appartement. Patrick Vervoort a créé un groupe WhatsApp pour les Diables du Mexique. Ils seront bien représentés et l’un d’eux va prendre la parole à la cérémonie. On va passer la vidéo de son but contre l’URSS. Et on va mettre trois maillots sur son cercueil. Un du Mondial 86 qu’il avait offert à un ami, un de Porto que j’avais chez moi et un d’Anderlecht. Michou du café en face du stade va nous en offrir un. On n’avait jamais parlé de sa mort, et je ne sais donc pas ce qu’il aurait voulu comme cérémonie. On va faire pour le mieux. Je crois qu’il serait étonné de voir combien il était aimé. Scifo m’a appelé, il est navré de ne pas pouvoir être présent aux funérailles. Enzo et Steph ont parcouru les équipes de jeunes à Neerpede ensemble. Pendant leur service militaire – qu’ils ont fait avec Degryse et Nilis – Enzo a logé chez nous à Beersel plutôt que de rentrer à La Louvière. Enzo veut absolument venir rendre visite à mon papa. À Porto, sa mort a également provoqué un énorme choc. Le président – qui est toujours le même qu’à l’époque où Steph y jouait – s’est exprimé sur le site du club. Ils s’étaient rencontrés à l’occasion de Bruges – Porto. Steph, qui portait un badge de Porto, avait pris place dans le kop portugais. Sa popularité était encore immense.”

Le Mondial 1986. “On pleurait devant la télé”

Demol en action contre l'URSS.. "J'ai échoué à mon examen du lendemain", dit Mike. ©AFP or licensors

”Ce but de la tête contre l’URSS au Mondial 1986 – le 3-2 – les gens s’en souviendront encore longtemps. Je sais encore exactement comment nous étions installés devant notre télé : mon père là, puis moi, puis ma mère et puis Christophe. Moi, j’avais aussitôt vu que Steph avait marqué, mon père pas. Quand il s’en est rendu compte, il ne disait rien. Mais les larmes coulaient sur ses joues. Puis, le téléphone – fixe, à cette époque – n’a pas arrêté de sonner. Et les gens sont venus chez nous à la maison, en pleine nuit. Moi, j’ai échoué à mon examen du lendemain. Mais je ne regrette pas d’être resté éveillé cette nuit-là. Le but me donne encore la chair de poule. Quand des amis m’envoient des messages de soutien ces derniers jours, je réponds par la vidéo de son but. Pour qu’ils pleurent un bon coup. Je sais que Steph n’a que 38 sélections en équipe nationale. Mais il est un des rares – avec Sonck, qui en a 55 – à avoir joué dans chacun des matchs où il a été sélectionné. Et il en a débuté 36. Sa fin de carrière en équipe nationale, à 35 ans ? Il n’avait pas été bon contre l’Allemagne (0-1) et Van Himst l’avait sorti à la mi-temps. Van Himst était pourtant fan de lui. Quand il était en forme, il jouait toujours. Steph avait tout d’un footballeur moderne. Il était – toutes proportions gardées – un Kompany avant la lettre. Vous savez qu’en 1989, il a été sélectionné dans une sélection mondiale lors des adieux de Zico, avec Preud’homme et Gerets ?”

Anderlecht : “Il aurait préféré y revenir, au lieu d’aller au Standard”

Demol en 1986. "Il était un Kompany avant la lettre", dit son frère Mike. ©Photo News

”Le but du 2-2 contre Bruges en match de barrage pour le titre de 1986 est aussi devenu historique. Il faut savoir que notre frère Christophe était supporter du Standard et moi de Bruges. Vous savez pourquoi ? L’idole de Steph était Vandereycken à son époque brugeoise. Dans le jardin, il jouait avec un maillot bleu et noir avec le 7 et le nom de Vandereycken cousu sur le dos. Il est devenu un Anderlechtois pur-sang quand il est arrivé à Neerpede à 14 ans. Mais moi, je suis resté un Brugeois et j’étais dans un bloc brugeois lors de ce fameux match retour. J’avais fait une remarque déplacée après la rencontre et mon père m’avait foutu une gifle. (Rires) Je me souviens aussi de la visite de Franz Beckenbauer du Bayern Munich chez nous à Beersel en 1986. Steph avait fait deux terribles matchs en Coupe d’Europe contre Hoeness du Bayern (2-1 à Munich, 2-0 à Anderlecht). Finalement, le transfert ne s’est pas fait parce qu’il s’est blessé. Au lieu de signer au Standard en 1992, il aurait préféré revenir à Anderlecht. La direction était d’accord, mais De Mos (NdlR : qui a finalement été limogé) a posé son veto. Après sa bonne saison au Standard (NdlR : il a gagné la Coupe), il aurait pu aller à l’Espanyol, mais Roger Henrotay l’a retenu. La saison suivante, cela n’allait plus avec la direction. Ces dernières années, il ne ratait pas un match d’Anderlecht. Mais il regardait ça à la télé, plus au stade. Il y a quelques années, il a songé à entraîner les U21 d’Anderlecht avec Scifo, mais ça ne s’est pas fait non plus.”

Ses projets : “Il allait vivre un an à Bologne”

”Steph voulait prendre un nouveau départ, aussi bien au niveau privé que professionnel. Au niveau sportif, il était en contact avec quelques clubs – je crois d’Arabie saoudite et de Grèce – mais cela ne s’était pas fait. Il était pourtant un bon entraîneur, il est monté de D2 avec un club grec et s’est qualifié pour la Coupe d’Europe. Il ne voulait plus coacher en Belgique, il recherchait l’aventure. Il allait aussi faire ses débuts comme consultant télé, mais on ne sait pas pour quelle chaîne. Je ne crois pas que c’est Eleven, on croit que c’est une chaîne française. Il allait aussi partir pour un an à Bologne, un de ses ex-clubs à qui il rendait régulièrement visite. On a cherché si on ne doit pas annuler la réservation pour l’un ou l’autre logement qu’il aurait loué, mais on ne retrouve rien. Au lieu de cela, il nous a quittés. Qu’est-ce qu’il va nous manquer.”