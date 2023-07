Deuxième succès en préparation pour Anderlecht: Brian Riemer fait le tri parmi ses futurs remplaçants

La direction cherche un gardien, un back droit, un back gauche, un milieu défensif, un meneur de jeu, un attaquant de côté et un avant-centre. A-t-on vu des garçons qui pourraient réduire le nombre d’achats samedi après-midi aux Pays-Bas contre le FCSB, le club né sur les cendres du Steaua Bucarest ? Pas vraiment, malgré la victoire (5-2) et la domination sur la plupart du match de 120 minutes.

Delcroix revient à un bon niveau, même s’il se fait avoir sur le deuxième but roumain. Il sera utile s’il y a un pépin dans la paire Vertonghen-Debast. Van Crombrugge avait le brassard et a bien guidé les jeunes devant lui. Mais il sera le numéro deux ou vendu.

Amuzu était bien en jambes, avec une belle action sur le deuxième but mauve. Les Roumains n’ont pas souvent trouvé la solution pour l’empêcher de prendre la vitesse. S’il ne part pas cet été, comme il le souhaite, peut-être pourra-t-il viser le onze de base, comme Dreyer et Ashimeru, à un niveau correct samedi.

En attendant Dolberg, le RSCA s'espère toujours new-look

Raman a inscrit les deux buts face au meilleur onze roumain, lors de la première heure de match, mais c’est toujours le même Benito qu’avant la trêve estivale : avec ses qualités mais aussi ses défauts qui ne permettent de voir en lui un titulaire dans un club qui visera un ticket européen.

Stassin était bien dans son match avant de se blesser à la cheville (qui a tourné mais pas craqué). Il pourrait rêver de doubler Raman dans la hiérarchie mais Anderlecht attend Dolberg avec impatience. Riemer espère partir avec lui en stage en Autriche dans une semaine. Il ne manque plus grand-chose pour finaliser le dossier à 6 millions (bonus compris).

On s’en voudrait de ne pas mentionner les bons moments d’Engwanda, dans un rôle inhabituel d’arrière droit, et de Kana lors de la première période de 60 minutes mais le staff ne les imagine pas comme des solutions à court terme dans le onze de base.

D’autres jeunes, on pense surtout à Leoni, Sadiki et Sardella, ont aussi montré de belles choses mais dans la période où Bucarest alignait ses réservistes. Ou même de très jeunes joueurs (deux garçons nés en 2007 ont disputé le dernier quart d’heure). Ils seront utiles dans la rotation, s’ils acceptent ce rôle. Ce qui n’est pas certain pour Sadiki qui discute avec Burnley et d’autres clubs étrangers.

En attendant d’autres renforts pour un Sporting qui s’espère toujours new-look. Peut-être pour le derby de reprise contre l’Union le 28 juillet. Ou plus probablement au soir du 31 août.

Anderlecht (1re mi-temps) : Van Crombrugge ; Engwanda, Baouf, Delcroix, N’Diaye ; Kana, Ashimeru (46e Diawara) ; Monticelli, Stroeykens, Amuzu ; Raman.

Anderlecht (2e mi-temps) : Coosemans ; Sardella, Lapage, Lissens, Sadiki ; Diawara, Leoni ; Dreyer, Arnstad, Angulo ; Stassin (83e Masscho).

Les buts : 14e Coman (0-1), 17e Raman (1-1), 40e Compagno (1-2), 59e Raman (2-2) ; 106e Dreyer (3-2), 118e Arnstad (4-2), 120e Sardella (5-2).