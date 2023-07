Même Gerets tenait à dire adieu à Steph

Hugo Broos a pris la parole au nom des 'Mexicains'. ©DR

Après Lei Clijsters (en 2009), Demol est le deuxième des 22 Diables du Mexique qui décède. Huit d’entre eux ont fait le déplacement au centre culturel De Meent à Alsemberg, où quelques centaines de personnes – surtout de Beersel, le village de Steph – étaient présentes : hormis Broos, il y avait René Vandereycken (l’idole belge de Steph), Nico Claesen, Patrick Vervoort, Jean-Marie Pfaff, Leo Van der Elst, Theo Custers, Raymond Mommens et Eric Gerets.

Mommens et Pfaff font la file pour dire adieu à leur coéquipier. ©DR

Gerets est l’homme qui a donné le centre victorieux à Demol dans ce fameux huitième de finale contre l’URSS au Mexique, une phase qui a été retransmise sur grand écran lors de la cérémonie. On le sait, Gerets est souffrant – il marche et parle difficilement – mais il tenait absolument à être présent. Il a été soutenu par son ami et ancien T2 à Al Hilal en Arabie saoudite Peter Mommaert – un grand ami de Demol – et par son pote Nico Claesen.

Le plus ancien ex-Diable qui s’était déplacé à Alsemberg – il habite Knokke – était Jef Jurion (86 ans). Jurion, un monument dans l’histoire d’Anderlecht, est l’homme qui a découvert Demol et Scifo à l’âge de 14 ans pour le Sporting. Scifo, lui, était aux obsèques de Claude Barzotti. Et Frankie Vercauteren est venu saluer le corps de Demol la veille des funérailles. L’Anderlecht actuel était représenté par son président Wouter Vandenhaute. Il a pris place tout en haut de la salle. Également présents : les habitants de Beersel Morten Olsen (ex-Anderlecht), Ben Weyts (politicien N-VA) et Dirk De Vriese (ex-Anderlecht et RWDM).

Le cerceuil de Demol, recouvert de ses anciens maillots. ©DR

Le cercueil n’était finalement pas seulement garni avec des maillots d’Anderlecht, des Diables et de Porto, mais aussi des autres ex-clubs de Demol, comme le Standard et Bologne. Et parmi les nombreuses photos présentées sur le grand écran, il y en avait avec Maradona de la demi-finale contre l’Argentine en 1986, d’un Toulouse – Auxerre avec Scifo et des juniores UEFA d’Anderlecht, où Steph avait une tête en plus que ses coéquipiers.

Sa première voiture d'Anderlecht était une Renault 20 d'occasion... Puis, il a acheté la BMW de Peruzovic.

Les orateurs – dont l’ancien journaliste Patrick Vercruysen, ami proche de Demol – nous ont appris des choses qui n’avaient pas encore paru dans les journaux. À 18 ans, il a reçu une Renault 20 d’occasion d’Anderlecht, avant de racheter la BMW de Luka Peruzovic. Beersel avait organisé un trajet en car vers Lokeren pour la première titularisation de Steph avec Anderlecht (3-5), match dans lequel il avait marqué. Plus tard dans sa carrière, il avait invité ses villageois dans sa résidence à Toulouse (1990-1991) et même en Thaïlande (2012-2013), où il était devenu coach. C’est d’ailleurs dans ce dernier pays qu’il résidait quand sa maman était mourante, un moment de souffrance énorme pour Demol.

Ses frères avaient fait un collage avec tous ses clubs. ©DR

Et puis, il y a la liste de ses idoles : Johan Cruijff, Bourvil, Sophie Marceau. Son repas favori ? Un steak avec la sauce au poivre comme le faisait sa maman. Et son film favori était La Grande Vadrouille. Sa grande vadrouille à lui, il l’a entamée le 22 juin.

Mais ce lundi, jour de la pleine lune, son frère Mike s’attend déjà à un signal de là-haut. Même si Steph était athée, il croyait en la lune. Et quand c’était la pleine lune, il envoyait des messages mystérieux à ses frères. Cette fois, le téléphone des frères Demol ne va plus vibrer. Mais d’une façon ou d’une autre, il va surprendre ses proches. Tout comme il avait surpris le gardien légendaire russe Dassaev au Mondial 1986.