Comment les ventes et les économies ont permis à Anderlecht de se payer Dolberg

Bart Verbruggen a quitté le club bruxellois pour rejoindre Brighton pour les cinq prochaines saisons. Montant de la transaction : 20 millions d’euros, la troisième plus grosse opération sortante de l’histoire d’Anderlecht. “Ce transfert est le meilleur choix stratégique pour le joueur et le club”, résume Jesper Fredberg.

Cette rentrée financière fait du bien à Anderlecht. Le club avait besoin de cash pour lancer son mercato et court après l’argent suite à plusieurs exercices fiscaux conclus dans le rouge. La vente de Verbruggen était une obligation même si ces derniers jours ont été historiquement bénéficiaires. On estime l’économie faite depuis le 1er juillet, le transfert de Dolberg n’étant pas encore officiel, entre 25 et 30 millions.

Deux départs pour près de 23 millions

Le départ de Verbruggen est la cerise sur le gâteau d’un début de juillet sous le signe de gains substantiels. Il n’est pas le seul à avoir allégé le portefeuille de son club. Anderlecht a officialisé le départ de Kristoffer Olsson lundi en fin de journée, transféré à titre définitif à Midtjylland.

Le club danois a décidé de conserver le milieu de terrain au terme de son année en location. Il n’entrait de toute façon pas dans les plans de Jesper Fredberg et Brian Riemer. Anderlecht va récupérer un peu moins de trois millions dans le deal. Le Suédois avait coûté 4 millions il y a deux ans mais n’avait jamais réussi à justifier son montant de transfert. Peu avant, Timon Wellenreuther, lui aussi prêté au long de la saison, a été transféré au Feyenoord Rotterdam.

De grosses économies sur les salaires

Les quelques millions restant sont à chercher du côté des salaires. Et plus précisément de ceux qu’Anderlecht ne doit plus verser. Adrien Trebel frôlait les 3 millions net. Entre sa prime à la signature étalée sur son contrat et son gros salaire, Lior Refaelov avait également son poids dans la balance. Islam Slimani était également sur le payroll et n’est pas venu pour rien de Brest où son salaire annuel était estimé à 800 000 euros.

Aristote Nkaka est également (enfin) arrivé en fin de contrat et n’est plus payé par Anderlecht depuis le 1er juillet. Anderlecht doit, par contre, à nouveau payer l’entièreté du salaire des joueurs qui reviennent de prêt cette semaine. On compte parmi eux Antoine Colassin, Bogdan Mykhaylichenko et Mustapha Bundu.