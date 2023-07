Ils ont encore respectivement deux, une et une année(s) de contrat à Anderlecht et ont été forcés de reprendre avec le groupe. Il n’est toutefois pas question qu’ils travaillent avec le reste du groupe. Les trois joueurs n’ont pas réussi à convaincre en prêt. Colassin a réalisé une bonne fin de saison mais pas suffisante aux yeux d’Heerenveen qui n’a pas levé l’option.

Anderlecht recherche activement un nouveau back gauche mais ne choisira pas Mykhaylichenko. L’Ukrainien avait bien démarré sa saison au Shakhtar mais n’a pas maintenu son niveau par la suite. Il a encore une petite cote et est bien évalué sur Transfermarkt (4 millions). Anderlecht devra certainement le brader mais peut espérer gagner un peu d’argent.

Mustapha Bundu sera difficile à vendre. Son prêt à Andorre (D2 espagnole) a été un échec. Un de plus après Anderlecht et ses prêts manqués au Danemark, à Aarhus et au FC Copenhague.