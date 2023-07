Cambriolage, Covid et Diabète : voici pourquoi Dolberg a loupé son passage à Nice

Qualitativement, il a tout pour réussir. Son profil de pur numéro 9 est ce qu’Anderlecht recherchait. Dolberg sait garder un ballon, aller au duel et planter des buts. Pour devenir le gros coup du mercato d’Anderlecht, il doit redevenir le joueur qu’il était lors de sa période à l’Ajax et se débarrasser de la poisse qu’il a traînée de 2019 à 2023 sur la Côte d'Azur. Voici pourquoi son passage à Nice a été un échec… et pas uniquement par sa faute.

La première recrue d’Ineos

Le passage de Dolberg à Nice se résume à un tour sur une montagne russe : des hauts et des descentes vertigineuses. Les observateurs du club ont saisi son potentiel et pointent directement la qualité de ses pieds. Mais son inconstance revient toujours sur la table. Dolberg a parfois enchaîné les bons matchs avant de s’éteindre au milieu d’une rencontre ou pour une succession de matchs. Il a souvent passé de longues périodes sans pouvoir faire trembler les filets adverses.

La pression sur ses épaules a joué un rôle. Arrivé à l’été 2019 pile lors du rachat du Gym par le groupe Ineos, le Danois a été la recrue phare du mercato. Le premier gros investissement du club. Dolberg n’avait que 21 ans et sortait d’une saison compliquée à l’Ajax où il avait perdu sa place de titulaire. Nice lui en a rapidement demandé beaucoup. Peut-être trop.

Il s’est directement fait voler sa montre

Son arrivée en France a été chahutée. En cause : un vol dans le vestiaire. Un jeune du noyau, Lamine Diaby-Fadiga, a piqué la montre (d’une belle valeur) de la nouvelle recrue de Nice. Dolberg a déclaré avoir été “surpris” mais “pas perturbé” par l’affaire. Elle a fait un buzz partout en Europe et a tendu une perche à ses équipiers en sélection nationale pour se moquer de lui. Les Danois se sont amusés à lui demander l’heure. Diaby-Fadiga a, lui, été renvoyé sur-le-champ.

Le coup d’arrêt du Covid

Le Covid a permis à certains joueurs de prendre un peu de recul, de casser une mauvaise spirale. Pour Dolberg, ça a été tout le contraire. Après des débuts hésitants, le Danois est monté en puissance à la moitié de sa première saison. C’est d’ailleurs dans le plus court exercice de l’histoire, à la suite de l’arrêt du championnat de France en mars, qu’il a marqué son plus gros total de buts en Ligue 1.

Cette coupure lui a fait mal et il a peiné à la reprise. Sur les 30 premiers matchs de Ligue 1 de la saison 2020-21, il n’a marqué que trois buts. Physiquement, il a souffert avec plusieurs pépins physiques et deux contaminations au Covid-19.

L’appendicite et les blessures

Lors de cette même saison 2020-21, Dolberg a été victime d’une crise d’appendicite. L’opération s’est déroulée sans souci mais a forcé le joueur à être à l’arrêt durant plusieurs semaines. Il a finalement manqué cinq matchs. Il a régulièrement souffert de petites blessures lors de son passage chez les Aiglons.

Voiture volée, appartement cambriolé

Comme si les galères de ses débuts et les restrictions du Covid n’avaient pas suffi, Dolberg a été victime d’un double vol alors qu’il était parti défendre les couleurs du Danemark en Ligue des nations en septembre 2021. Lors de son retour à Nice, le joueur des Aiglons n’a jamais retrouvé sa Porsche dans le parking de l’aéroport. Lors de son retour à son domicile, il s’est rendu compte que sa maison avait été visitée. Le joueur avait laissé un moyen d’accéder à sa maison dans sa voiture. Les cambrioleurs ont dérobé du cash (dont le montant est estimé à 2 000 euros) ainsi que plusieurs téléphones portables.

Un autre Dolberg en équipe nationale

Malgré ses prestations en dents de scie en club, Dolberg a été l’un des hommes forts de l’équipe nationale du Danemark ces dernières années. Avec un climax à l’Euro 2020, disputé à l’été 2021. Réserviste en début de tournoi et notamment face à la Belgique, il a sorti le grand jeu en phase à élimination directe avec trois buts pour offrir la qualification à son équipe face au pays de Galles (il a été élu homme du match) et à la République tchèque. Les Danois ont finalement échoué face à l’Angleterre en demi-finale. Ses prestations avaient à la fois donné de l’espoir à Nice et appuyé les arguments de ceux qui évoquaient ses soucis d’adaptation.

À Nice, on le qualifie de garçon introverti et d’apparence froide. Il n’a jamais posé de problème dans le vestiaire mais n’était pas assez impliqué dans la vie du groupe. Le fait qu’il ne parle pas français a eu un impact sur son intégration. À Anderlecht, tout se fait en anglais et il va retrouver plusieurs compatriotes. Dans la direction, le staff et le vestiaire.

Il a un diabète de type 1

Le début de saison 2021-22 a été compliqué pour Dolberg. L’attaquant a eu des soucis de santé inexpliqués au mois d’octobre 2021. Des examens ont révélé qu’il souffrait d’un diabète de type 1. Il s’agit d’un dérèglement de la concentration en glucose dans le sang lié à un déficit d’insuline. Une maladie à prendre au sérieux mais qui peut être totalement maintenue sous contrôle. Même pour un footballeur de haut niveau. Le diabète n’a d’ailleurs pas impacté les performances physiques du joueur qui s’est dit “soulagé de savoir” ce qu’il avait. “Avec le bon traitement, cela n’aura aucun effet négatif sur ma carrière.”

Il se soumet quotidiennement à un protocole particulier et à une alimentation adaptée. Il n’avait, sur le moment, pas rejoint son équipe nationale. Officiellement, pour soigner de légers bobos.

Son diabète l'a forcé à modifier son alimentation.

Anderlecht est au courant de cette particularité du joueur qui ne s’en est d’ailleurs pas caché. Les plus anciens du Sporting pourraient même y voir un signe positif. Pär Zetteberg est diabétique depuis ses 19 ans et est l’une des plus grandes légendes anderlechtoises des 30 dernières années.

La concurrence de Delort lui a fait mal

À son arrivée, Dolberg a beaucoup joué avec Amine Gouiri. Les hommes ont longtemps formé un duo jusqu’à ce qu’Andy Delort, acheté à Montpellier, n’ajoute de la concurrence et lui prenne rapidement sa place à son arrivée en septembre 2021. Delort ne lui a que peu offert l’occasion de reprendre sa place. Et quand il en a eu l’opportunité, Dolberg a manqué de chance et surtout de constance. L’été dernier, Nice a acheté Gaëtan Laborde à Rennes (15 millions). Terem Moffi (Lorient) est arrivé en prêt en janvier avant d’être acheté contre plus de 20 millions cet été. Preuve que c’était terminé pour Dolberg à Nice.

Deux prêts loupés

Dolberg a voulu mettre un maximum de chances de son côté pour faire partie de la sélection de Kasper Hjulmand pour la Coupe du monde 2022. Pour ce faire, il a voulu trouver du temps de jeu en Liga, du côté de Séville. Il a atteint son objectif mais la Coupe du monde a été un naufrage collectif pour les Danois. En Andalousie, Dolberg a coulé tout seul : aucun but en six mois et seulement deux titularisations. Jorge Sampaoli, son coach à Séville, l’a d’ailleurs taillé après son départ : “Il n’arrive pas à s’entendre et à combiner avec ses partenaires.”

Sampaoli l'a tué au terme de son prêt à Séville.

Il a fini la défunte saison à Hoffenheim où il n’a pas davantage convaincu avec un seul but en Bundesliga et trop peu de temps de jeu pour convaincre un club du top en Allemagne. Anderlecht ne s’en plaindra pas.