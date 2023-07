Slimani s’exprime pour la première fois et garde la porte ouverte à une prolongation à Anderlecht

”Rester serait l’idéal. Je me suis bien senti à Bruxelles et j’ai adoré ce club. On a des échanges, on va voir quelle tournure cela va prendre. On saura dans les prochains jours”, a-t-il expliqué en ajoutant qu’il avait d’autres options en Europe et dans les pays du Golfe. L’arrivée de Dolberg risque de mettre un terme à ses espoirs.

Il en a profité pour revenir sur son passage à Anderlecht qu’il a qualifié de “libération” après des saisons plus compliquées. “La manière de jouer d’Anderlecht me correspondait mieux que celle de Brest”, dit-il. “J’avais besoin d’une équipe qui attaque. J’ai mis des buts très vite et ça a favorisé mon adaptation et mon intégration.”