Anderlecht veut passer la deuxième dans son mercato sortant

Colassin, Bundu et Mykhaylichenko ne peuvent pas s'entraîner avec le reste du noyau.

Colassin a joué à Heerenveen la saison passée. ©© ANP

Ils doivent s’entraîner à part

Antoine Colassin (contrat jusqu’en 2025) a bien terminé sa saison avec Heerenveen mais pas assez pour convaincre le club néerlandais de le conserver. Son avenir n’est pas non plus à Anderlecht où il n’entre plus en ligne de compte pour une place en attaque. Le Namurois ne peut d’ailleurs pas s’entraîner avec le noyau A. Il travaille à part aux côtés de Bogdan Mykahylichenko (2024) et de Mustapha Bundu (2024) et se tient prêt en cas de contact avec un nouveau club.

À lire aussi

L’Ukrainien est également de passage. Les Mauves ont beau chercher un back gauche, ils ne comptent pas sur Mykha. Avec un an de contrat restant, il sera vendu. Il possède encore une petite cote même si le Shakhtar Donetsk n’a pas souhaité le conserver. Le RSCA ne touchera par contre pas grand-chose (pour ne pas dire rien) pour Mustapha Bundu. L’un des plus gros échecs de l’ère Verbeke n’a jamais réussi à Anderlecht et a enchaîné trois prêts sans jamais s’imposer, deux fois au Danemark (Copenhague et Aarhus) et une saison en Espagne à Andorre en D2. Son seul espoir est que Jesper Fredberg utilise ses connexions au Danemark, où le joueur du Sierra Leone a percé, pour lui trouver un point de chute. À défaut d’une indemnité de transfert, l’économie de son salaire ne fera pas de mal.

Van Crombrugge est l'un des gros contrats du noyau. ©JIMMY BOLCINA

Leur contrat pèse trop lourd

Les départs de Trebel et de Refaelov ont considérablement allégé la masse salariale. D’autres s’apprêtent à imiter le duo. Comme Hendrik Van Crombrugge qui n’entre plus dans les plans depuis la promotion d’un Bart Verbruggen plus talentueux et plus bankable dont le départ ne change rien. Et pour ne rien arranger, l’ancien Eupenois possède depuis fin 2020 et sa prolongation jusqu’en juin 2025 d’un très gros salaire. Dans ce dossier, Genk est en pole. Les Limbourgeois veulent encadrer Maarten Vandevoordt pour sa dernière saison en Belgique et avoir un gardien capable de prendre le relais quand l’international espoir sera parti à Leipzig. À 30 ans et avec ses qualités, Van Crombrugge a la tête de l’emploi.

À lire aussi

Le dossier Amadou Diawara est plus compliqué. Le Guinéen de 25 ans est arrivé la saison passée et a signé jusqu’en 2025 avec des émoluments dignes de ce qu’il percevait en Serie A italienne. Le plan était qu’il se mette en vitrine en Belgique pour être revendu rapidement. Problème : il n’a pas presté à un niveau suffisant pour attirer de gros clubs. Son avenir dépendra aussi de l’arrivée d’un nouveau joueur à son poste. Santiago Hezze est un médian défensif.

Amuzu aimerait se trouver un nouveau défi.

Ils ont des envies d’ailleurs

Francis Amuzu était à deux doigts de partir il y a un peu moins d’un an. Felice Mazzù a convaincu la direction de refuser les neuf millions de Nice car il avait besoin de lui suite au départ de Sergio Gomez. Amuzu a paraphé un nouveau contrat (2025 + une option d’un an) mais a des envies de départs à 23 ans. Plusieurs clubs sont intéressés sans pour autant formuler de propositions à même de le convaincre.

La situation d’Amir Murillo est assez similaire. Le Panaméen de 25 ans a encore deux ans de contrat et est mis sur le marché chaque été sans jamais partir. Il est actuellement à la Gold Cup avec sa sélection et s’est blessé à la cuisse. Seule une bonne offre pourrait le faire partir vu le manque de joueurs à son poste. Ce sera d’autant plus vrai si Killian Sardella s’en va. Le latéral de 21 ans (contrat jusqu’en 2025) a expliqué à la direction son envie d’avoir du temps de jeu. Il est actuellement à la recherche d’un nouveau club. Benito Raman (28 ans, contrat jusqu’en 2024) est un point d’interrogation. Avec l’arrivée de Kasper Dolberg, il sait qu’il ne sera pas titulaire en pointe. Cela ne devrait pas lui plaire. Un départ n’est pas à exclure.

Sadiki discute avec Burnley.

Anderlecht ne les retiendra pas

Burnley aimerait recruter Noah Sadiki (18 ans) et n’est pas le seul puisque l’Union SG suit également le latéral. Il ne lui reste qu’un an de contrat Anderlecht ne discute actuellement pas d’une prolongation de contrat. Il sera vendu cet été pour remplir les caisses. Brian Riemer ne compte pas spécialement sur lui. Dans l’état actuel des choses, Burnley a fait une offre supérieure à celle de l’Union mais le joueur n’entend pas rejoindre Vincent Kompany préférant le projet unioniste où il pourrait avoir plus de temps de jeu. Reste aux clubs à trouver un terrain d’entente.

Lucas Stassin n’a pas non plus convaincu la nouvelle direction. Il sera en fin de contrat dans un an et n’a jamais entendu parler d’une prolongation. L’état-major était proche de laisser filer l’attaquant de 18 ans à Westerlo mais a finalement reconsidéré son prix.

À lire aussi

Ishaq Abdulrazak (21 ans) est une totale inconnue. Il est revenu au club un peu malade et avec des soucis physiques et n’a pas encore été impliqué dans les premiers matchs amicaux. Riemer ne compte de toute façon pas sur lui. Problème : il a encore trois ans de contrat. Anderlecht devra passer par un prêt. Mais on se demande qui se risquera à le recruter.