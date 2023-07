Ancien du Standard, boxe et sprints : qui est Louis Patris, nouvelle recrue d’Anderlecht ?

À lire aussi

Le meilleur lors des tests physiques

Jesper Fredberg a fait signer l’international belge U21 pour occuper le poste de défenseur droit. Ce qui annonce probablement un départ d’Amir Murillo. La principale qualité de Patris est sa vitesse. À OHL, il est “le meilleur lors des tests physiques”, dixit son coach Marc Brys. Autant au niveau de l’explosivité que de l’endurance. Chez les Diablotins, seul Loïs Openda pouvait le prendre de vitesse. Des qualités innées sont travaillées aussi par sa pratique de l’athlétisme plus jeune. “J’ai toujours été rapide, mais avec mes longues jambes, je suis devenu encore plus rapide avec l’âge”, a expliqué Patris (1,87m). Sa sœur Lara est sprinteuse et est active à bon niveau.

Des airs de Castagne en plus rapide mais moins technique

Ceux qui l’ont longtemps côtoyé à OHL parlent de lui comme d’un Timothy Castagne. À deux détails près : il est plus rapide que le Diable rouge mais moins technique. Le jeu ne passera pas par ses pieds. Il colle en cela à la nouvelle philosophie d’Anderlecht. Brian Riemer met la priorité sur les qualités physiques de ses joueurs. Et particulièrement des latéraux dont il attend des allers-retours constants sur le flanc afin de libérer les ailiers.

Le Standard le trouvait trop court

Le Gembloutois était programmé pour la réussite. Dès son plus jeune âge, il est réputé pour sa force de travail. Au Standard, où il est passé de 2010 à 2015, on se souvient de lui comme d’un garçon sérieux qui ne fait pas de vagues. Son dernier rapport d’évaluation n’est toutefois pas assez bon pour le conserver. Le Standard reste son club de cœur, il l’a répété en croisant les Rouches la saison passée. Grâce à un ancien équipier, il rebondit à OHL via un essai. Les formateurs louvanistes le maintiennent d’abord sur l’aile droite avant de le replacer en défense centrale. En cause ? Un manque de volume de courses qu’il a largement comblé depuis. Ce n’est qu’en fin de formation qu’il s’est révélé en tant que back.

Son grand-frère lui répétait que Kompany était aussi mince à ses débuts mais qu'il s'est développé physiquement

Sa chance est d’être tombé sur Marc Brys. Le coach, réputé pour ses méthodes parfois dures lui donne confiance (il lui a offert ses premières minutes de jeu en mars 2021 face à l’Antwerp) tout en le secouant. Il l’a parfois forcé à faire des tours de terrain alors que les autres s’entraînaient normalement. C’est également lui qui l’a poussé à prendre des cours de boxe deux fois par semaine pour se renforcer mentalement et physiquement. “Il n’était pas assez agressif et pas assez motivé pour faire ses exercices à la maison, expliquait Brys. Je l’ai donc envoyé chez un coach pour que, via la boxe, il apprenne à réagir dans certaines situations. ”

S’il est grand, il a longtemps manqué de puissance physique. Son frère lui donnait l’exemple de Vincent Kompany pour le motiver. L’ancien capitaine des Diables était assez mince avant de prendre du muscle en Premier League. À l’image de Vince The Prince, les épaules de Patris se sont élargies et ses jambes se sont stabilisées. Avec encore une marge de progression.

Patris a beaucoup évolué dans les duels. ©JIMMY BOLCINA

Sa bonne saison suffira-t-elle à percer à Anderlecht ?

Le Gembloutois s’est métamorphosé la saison passée et n’a plus rien d’un gringalet. Il a impressionné dans les duels défensifs. Seuls trois joueurs en ont remporté plus par match que lui (10,8) la saison passée. Offensivement, il a été encore plus impressionnant. Il est le meilleur défenseur au classement des donneurs d’assists (8), ce à quoi il a ajouté deux buts. Chaque fois via une tête sur corner. Une de ses forces.

Anderlecht a perdu l’habitude de recruter en Belgique. Le dernier transfert payant venu de Pro League est Hendrik Van Crombrugge (Eupen). Les exemples précédents sont moins synonymes de réussite : Aristote Nkaka, Kenny Saief, Elias Cobbaut, Yevgen Makarenko, Knowledge Musona ou encore Antonio Milic.

Patris doit faire mieux que la liste ci-dessus. Pas du genre à faire des vagues, il aura pour première mission de gagner le respect de ses équipiers. Il est du style à prendre le temps pour s’intégrer dans un groupe et à ne s’ouvrir qu’une fois en confiance. Anderlecht aura besoin qu’il soit rapidement au niveau. Son expérience chez les Diablotins, qu’il a rejoints en septembre dernier, lui a fait du bien. Et plus particulièrement durant l’Euro. Il n’a joué que 45 minutes face aux Pays-Bas mais a appris à appréhender un vestiaire composé de joueurs plus affirmés que lui. Des doutes existent encore chez certains quant à sa capacité à être une plus-value pour l’effectif. Jesper Fredberg est persuadé que Louis Patris est le latéral dont le Sporting avait besoin.