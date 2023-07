Le transfert de Dolberg officialisé : le chef de meute qui doit attirer d’autres loups

Pour arriver à convaincre l’international danois, qui avait coûté 20,5 millions aux Niçois en 2019, Fredberg a dû beaucoup parler. D’abord aux dirigeants français pour faire baisser le prix, parti de trop haut pour le RSCA. Finalement, ce sera un peu plus de cinq millions, si les bonus sont activés.

"Je voulais aller dans un club où je me sentais à l'aise."

Ensuite, il fallait encore convaincre Dolberg lui-même. Partir dans le championnat belge dans un club qui ne jouera pas l’Europe, ce n’était pas son plan, à 25 ans. Mais après une saison compliquée entre deux prêts au FC Séville (0 but) puis à Hoffenheim (2 buts), il avait besoin de se relancer en quittant définitivement l’environnement niçois où il ne s’est pas épanoui.

Pour signer son contrat de quatre ans au RSCA, Dolberg a accepté une forte réduction de salaire, lui qui touchait 250 000€ par mois à Nice. Les présences de ses compatriotes Jesper Fredberg et Brian Riemer l’ont convaincu. “J’ai tout de suite senti que je pouvais m’adapter au projet et au style de jeu, explique-t-il. Après de longues discussions avec Jesper et l’entraîneur, j’ai ressenti une grande confiance. Je voulais aller dans un club où je me sentais à l’aise.”

Dolberg, qui portera le numéro 12, partira en stage avec l’équipe ce samedi à Villach (Autriche). Le back droit Louis Patris sera présent également, même si son transfert sera officialisé plus tard. Il était également à Neerpede vendredi après-midi, après le succès des Mauves en amical contre les Croates du NK Zagreb.

En signant Dolberg comme première recrue de l’été, Fredberg espère envoyer un signal aux autres joueurs suivis, qui parfois doutent. Il veut encore plusieurs grosses recrues (gardien, médian, meneur de jeu, ailier). Avant de rejoindre l’équipe en Autriche dimanche soir, il voyagera encore pour tenter de convaincre un autre élément de signer rapidement.