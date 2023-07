Trois sur trois pour Anderlecht : nouvelle victoire en amical contre les Croates du NK Zagreb (3-1)

Pour la première fois, Brian Riemer a aligné son onze-type. En tout cas, son onze-type sans les recrues. Il faudra attendre le stage (et le match là-bas contre le Sparta Prague vendredi prochain) pour voir l’avant-centre Dolberg et l’arrière droit Patris à l’œuvre pour la première fois en mauve. Mais l’équipe avait quand même de l’allure face au septième du dernier championnat croate.

Vertonghen et Debast ont fait leur première apparition de la saison, en repartant sur les bases solides de l’an dernier. Zagreb n’a pratiquement pas eu d’occasion franche sur les nonante minutes. L’unique but a été concédé sur un pressing de l’attaquant Tuci sur le gardien Coosemans dans une phase où Anderlecht essayait de construire proprement dans son rectangle.

Van Crombrugge : reprise des discussions avec Genk

Avant ça, en première période, Diawara avait ouvert le score d’une frappe très sèche dans la lucarne croate. Le milieu défensif a été plutôt bon et il n’est pas encore rayé des tablettes au Sporting, même si la direction cherche toujours un médian. Juste avant que Monsieur Lardot ne siffle la pause, Raman a conclu un joli travail d’Amuzu. Ce dernier confirme qu’il est bien en jambes actuellement sur le côté gauche de l’attaque.

Riemer a fait rentrer ses réservistes, en deux temps, après le repos. Et Leoni, très à l’aise dans l’entrejeu, en a profité pour donner plus d’ampleur au score d’une reprise en demi-volée à l’entrée du rectangle. Là aussi, ça valait le coup d’œil. Parmi les dix joueurs formés à Neerpede sur la pelouse lors de la dernière demi-heure (avec Angulo en plus), on aura pu apprécier les qualités techniques du jeune Degreef (18 ans). Il est sans doute encore trop frêle pour aider le Sporting à court terme mais on reparlera de lui, peut-être même en cours de saison.

Le match s’est joué sous les yeux du président Vandenhaute, du directeur sportif Fredberg et de… l’ancien capitaine Van Crombrugge. Le gardien n’a pas joué. Il a envie d’aller à Genk et les discussions, mises au frigo pendant quelques jours, ont repris. Il est prévu qu’il parte quand même en stage avec l’équipe dès ce samedi à Villach, près de la frontière slovène dans les montagnes autrichiennes. L’équipe reviendra le samedi suivant en Belgique.

Anderlecht : Coosemans (65e Vanhoutte) ; Sardella (65e Sadiki), Debast (65e Lissens), Vertonghen (46e Kana), N’Diaye (46e Delcroix) ; Diawara (65e Baouf), Ashimeru (46e Leoni), Arnstad (65e Degreef) ; Dreyer (65e Monticelli), Raman (46e Angulo), Amuzu (46e Stroeykens).

Les buts : 34e Diawara (1-0), 45e Raman (2-0), 57e Tuci (2-1), 64e Leoni (3-1).