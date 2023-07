Anderlecht veut faire signer un ailier que Riemer connaît bien

Il ne lui reste qu'un an de contrat avec les Bees et pourrait donc être acheté à bas prix ou être prêté avec une obligation d'achat. Il est évalué à 9 millions d'euros par Transfermarkt mais coûtera largement moins vu qu'il n'entre plus dans les plans de son club. Sa dernière titularisation en Premier League remonte au printemps 2022.

Le frère Euvrard dans le staff

Yannick Euvrard arrive à Anderlecht. Le frère de Vincent, coach principal du RWDM, vient renforcer le staff. À 37 ans, il était analyste data et vidéoo pour les Diables rouges. Il doit pallier le départ de Robin Veldman.