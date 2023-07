Anderlecht : Il y a du Van Holsbeeck dans le mercato de Fredberg

À lire aussi

Devroe s’est planté, Verschueren n’a pas eu beaucoup de marge de manœuvre

À part un écart lors du retour de Vincent Kompany à l’été 2019, marqué par les arrivées de Vlap (8 millions) et Roofe (6), les fenêtres estivales de transfert depuis le rachat du club par Marc Coucke en 2018 ont été très différentes de celle que met actuellement en place Jesper Fredberg.

Lors de sa prise de pouvoir en 2018, Luc Devroe avait principalement utilisé ses connexions tentant de travailler comme il le faisait avec Ostende en recrutant beaucoup de joueurs bon marché. Avec une exception : Sanneh (8 millions) dont l’arrivée est principalement due à l’insistance de Coucke. Très peu de recrues avaient le niveau d’Anderlecht. Devroe a étalé ses (nombreuses) dépenses sur plusieurs têtes sans être rentable.

Michael Verschueren a brièvement succédé à Devroe et n’a pas eu beaucoup de temps pour imprimer sa patte. Il a signé quelques joueurs sans réelle ligne de conduite. Parfois ses choix étaient dictés par les data (Lawrence, Murillo), parfois par une intuition (Zulj, Vlap) et parfois par l’influence de Kompany, tout juste arrivé (Roofe, Van Crombrugge).

Verbeke avait une enveloppe de transferts minuscule

Le grand écart s’est surtout déroulé sous Peter Verbeke dont les enveloppes mercato se sont réduites à peau de chagrin. Il a souvent dû se contenter d’achats à bas prix. Pour contourner le problème à court terme, il a enchaîné les prêts (notamment en attaque). Son achat le plus onéreux sur trois étés est Kristoffer Olsson. Pour 4 millions.

Dreyer et Dolberg ont coûté plus que la recrue la plus cher de Peter Verbeke

Les deux premières recrues payantes de Fredberg (Dreyer et Dolberg) ont dépassé ce montant. Patris est, lui, plus cher que la plupart des joueurs arrivés sous Verbeke.

Pourquoi un tel changement de philosophie ?

L’arrivée de Dreyer à l’hiver a marqué un tournant. Le contexte est important pour saisir pourquoi ce transfert a surpris : Anderlecht était dans le rouge financièrement et trop loin pour accrocher le top 4 en championnat mais a lâché plus de 4 millions pour Dreyer.

Le transfert de l’ailier danois résume l’une des deux grandes idées de Fredberg. Le CEO Sports espère encore réussir de gros paris qui ont marqué l’histoire récente du club comme Verbruggen et Gomez partis à Brighton et Manchester City. Il ne veut toutefois plus uniquement axer son mercato sur des actifs risqués. Le Danois vise une nouvelle catégorie de joueurs : des éléments aguerris capables d’apporter une plus-value sportive sur le court terme et potentiellement rapporter de gros sous après quelques saisons.

Des airs de l’ancienne direction

Les cibles de ce mercato estival ne sont pas sans rappeler les transferts plus onéreux auquel Herman Van Holsbeeck avait habitué les supporters lors de son long mandat de directeur général du club. Dolberg a en cela des airs de Mitrovic ou d’Okaka. Verbeke n’a jamais le luxe de pouvoir investir l’argent du club sur des joueurs possédant déjà une certaine réputation. .

Anderlecht n'avait plus investi dans un joueur de Pro League depuis quatre ans.

Autre changement : le retour à la pêche aux talents de Pro League marqué par l’arrivée de Louis Patris. Par le passé, la tradition voulait que les bons joueurs du championnat de Belgique filent au RSCA. Ils étaient toutefois devenus trop chers pour les Mauves. La dernière recrue avec ce profil est Hendrik Van Crombrugge, débarqué d’Eupen… en 2019.

Fredberg se permet aussi d’utiliser ses réseaux personnels. Van Holsbeeck le faisait plutôt via des agents, le Danois utilise les connexions créées dans son pays. Avec l’arrivée d’un deuxième compatriote en six mois et les rumeurs menant à des joueurs issus de compétitions scandinaves, Fredberg a fait le choix d’exploiter une filiale qu’il maîtrise.

Les ressemblances existent et ne sont pas uniquement à l’avantage de Fredberg. Van Holsbeeck avait de la marge pour ses transferts mais devait être champion une année sur deux. Sinon, les critiques s’abattaient sur sa personne.