Au cœur du stage d’Anderlecht: pas de ballon mais un gâteau et beaucoup d’eau

Zeno Debast (de dos) et Kristian Arnstad partent pour une balade en VTT dans les rues de Villach. ©DR

Le matin, les joueurs ont pu se partager entre les soins et du VTT pour un tour de la ville. Après le lunch, l’équipe a reçu un dessert particulier : un gâteau d’anniversaire pour fêter les 22 ans de Yari Verschaeren, qui avait participé à l’activité vélo pour sortir du train-train de sa rééducation.

Les joueurs sont ensuite montés dans le car pour une heure de route en direction des montagnes. Le staff avait préparé un teambuilding en mode aventure : du rafting. Tout le monde est rentré sain et sauf malgré le courant parfois fort à certains endroits.

La journée s’est terminée autour d’un barbecue préparé à l’hôtel. Rien de trop gras malgré tout au menu. Brian Riemer et son staff veillent pour avoir l’équipe la plus fit possible d’ici deux semaines, pour la reprise du championnat contre l’Union.

Ce jeudi, retour à la normale pour les Anderlechtois avec deux séances, le matin et l’après-midi. Vendredi, ce sera l’unique match amical du stage, contre les Tchèques du Sparta Prague (3x45 minutes, coup d’envoi à 16h).