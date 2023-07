Un retour de Verschaeren avec Anderlecht en 2023 ? Voici le planning espéré par le numéro 10

Son nom a sauté aux yeux dans la liste. On ne parle pas ici de Kasper Dolberg ou de Louis Patris, les deux recrues incluses en last minute dans le groupe parti samedi en stage en Autriche, mais bien de Yari Verschaeren, pourtant toujours blessé au genou. Un choix dicté par l’envie de l’inclure dans le groupe et le préparer au mieux à son grand retour.