Anderlecht a un drôle de voisin en Autriche : le club le plus riche du monde

Cet été, la petite ville autrichienne, proche de la frontière slovène, doit se contenter d’Anderlecht, de Brondby et… du club le plus riche du monde, le Al Hilal SC qui est déjà installé depuis onze jours à Villach. On peut clairement donner ce titre pompeux au club saoudien depuis l’offre faite à Lionel Messi : un salaire d’un milliard € pour un contrat de deux ans, plus encore que les 200 millions annuels de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. L’Argentin aux sept Ballons d’or a finalement préféré Miami.

Le coach Jorge Jesus discute avec l'ancien Genkois Kalidou Koulibaly. ©Al Hilal

Al Hilal a vite rebondi en dépensant 78 millions pour acheter Ruben Neves à Wolverhampton et l’ancien Genkois Kalidou Koulibaly à Chelsea. Quant au dossier Sergej Milinkovic-Savic, un autre ancien du Racing, il a été finalisé ce mercredi. La Lazio touchera 40 millions pour ce transfert.

432 000€ minimum juste pour se loger

Al Hilal est riche mais pas envahissant. Les Anderlechtois n’avaient même pas remarqué la présence des Saoudiens à Villach et ses 60 000 habitants. Si le Sporting a pris possession d’un 4 étoiles au centre-ville, Al Hilal séjourne pour 20 jours près des montagnes, au Warmbaderhof, le seul 5 étoiles de la région. “Nous sommes à peu près 60 personnes”, tente de calculer le responsable presse du club quand on le croise dans le lobby de l’établissement. La nuit là-bas revient à, minimum, 360€. La facture monte donc déjà à minimum 432 000€ pour le séjour, rien que pour le logement. De la petite monnaie pour Al Hilal.

Même s’il n’y a pas un seul journaliste saoudien, les entraînements sont tous annoncés à huis clos. Dans les couloirs de l’hôtel, l’ambiance est plus relax. On croise quelques héros de l’équipe nationale qui a battu l’Argentine à la dernière Coupe du monde. Il y a beaucoup de joueurs mais le noyau n’est pas encore définitif, à deux semaines du premier match de la Coupe arabe des clubs champions contre les Libyens de Tripoli.

L’entraîneur portugais Jorge Jesus (ex-Benfica, Flamengo, Fenerbahçe…) attend encore un avant-centre. Les négociations avec Aleksandar Mitrovic (Fulham) ont commencé autour d’une somme légèrement inférieure à 30 millions. Mais à Al Hilal, l’ombre d’un autre ancien Anderlechtois plane toujours : Romelu Lukaku.

Koulibaly n’a pas téléphoné à son ami Lukaku

L’attaquant des Diables a été dragué par les Saoudiens, qui lui offraient un salaire annuel net de 18,5 millions €. Mais il n’a pas eu envie d’abandonner le foot de haut niveau. Il devrait rapidement s’engager à l’Inter. Son ami Koulibaly n’a pas tenté de le convaincre. “Non, je n’ai pas appelé Romelu. Je ne sais pas ce qu’il va faire mais je lui souhaite le meilleur pour la suite”, nous dit le défenseur sénégalais en sortant de sa sieste.

L’espoir de faire changer d’avis Lukaku au dernier moment semble avoir disparu à Al Hilal. Mais pas de quoi faire perdre le sourire à la grosse délégation saoudienne qui vit dans l’hôtel. Pas non plus à cet agent franco-marocain qui vit au Luxembourg et qui est chargé d’amener les meilleurs joueurs possibles d’Europe au troisième du dernier championnat saoudien. Avec un budget sans limite.