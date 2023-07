Cela commence à sentir la fin du stage pour les Anderlechtois. Jeudi, ils ont eu les deux dernières séances d’entraînement sur leur terrain, au 9 de la Neubaugasse à Villach. Un billard entouré d’installations bucoliques, dont un petit bâtiment avec de nombreux souvenirs d’autres équipes passées par là. On y a vu la photo des Mauves en 2013, avec van den Brom, Suarez, Proto, Vanden Borre, Kouyaté, etc. Une autre époque. Dix ans plus tard, les joueurs et le staff ont à nouveau pris la pose pour laisser un souvenir à Villach.

Le matin, les 27 joueurs étaient présents sur le terrain, dont Verschaeren qui s’est évidemment entraîné à part.

Yari Verschaeren sur le terrain annexe du petit stade de Villach jeudi matin. ©GEPA pictures

À la veille d’un match amical contre le Sparta Prague de Brian Priske (ex-Antwerp), Brian Riemer a axé le travail sur la tactique après avoir beaucoup travaillé le physique les derniers jours. Il a terminé avec un onze contre onze en coupant la partie par moments pour corriger le positionnement de certains joueurs.

Une équipe de titulaire a été mise en place, Coosemans-Sardella-Debast-Vertonghen-N’Diaye-Diawara-Ashimeru-Dreyer-Stroeykens-Amuzu-Dolberg, mais le coach danois a plusieurs fois modifié la composition par la suite.

Jan Vertonghen rafraîchit ses équipiers mais il faisait un peu moins chaud jeudi, malgré l'orage qui se préparait à Villach. ©GEPA pictures

La séance s’est terminée avec du travail de phases arrêtées. Puis Dreyer et Sadiki ont profité d’un entraînement moins exigeant physiquement pour s’amuser en enfilant des gants de gardien. Dreyer a sorti une reprise de volée qui partait dans la lucarne, Sadiki a moins impressionné malgré les conseils hilares de Van Crombrugge.

Le président Wouter Vandenhaute a suivi toute la séance, avec le sourire. Pour amuser la galerie, il a même demandé à Riemer d’annuler un but pour un hors-jeu de Mykhaylichenko qui avait échappé au staff technique.

L’après-midi, le groupe était plus restreint sur la pelouse de Villach. Plusieurs joueurs sont restés à l’hôtel pour travailler en salle avec les kinés. Riemer veut avoir une équipe assez fraîche pour affronter le Sparta Prague (16h) ce vendredi dans un match de 3x45 minutes.

Les Anderlechtois quitteront l’Autriche samedi matin.