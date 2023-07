Jesper Fredberg: "On ne va pas acheter dix joueurs en espérant que cinq réussissent"

C’est toujours le cas avec Anderlecht mais le phénomène est particulièrement fort cet été : comment expliquez-vous qu’autant de noms soient reliés au RSCA sur le marché ?

”Il y a beaucoup de choses fausses. Certains agents utilisent le nom d’Anderlecht pour pousser leurs joueurs. C’est parfois embêtant pour nous. Ça peut accélérer un dossier où on voulait volontairement ralentir. Ou donner de l’attention à un joueur avec qui on travaillait dans l’ombre. Mais bon, le marché est ainsi.”

Comme quand certains journaux évoquent l’arrivée du gardien de Fribourg Noah Atubolu le jour où il prolonge son contrat.

”Voilà, c’est un bon exemple. On n’a jamais parlé avec lui et on ne l’a même jamais approché. Tout ce qui se passe à Anderlecht intéresse beaucoup mais je ne lis pas tout.”

guillement "Eden Hazard est brillant mais ce n'est pas le genre de joueurs que nous cherchons."

Sur les réseaux sociaux, des supporters vont même jusqu’à espérer l’arrivée d’Eden Hazard.

”Je ne dirai évidemment jamais de mal d’un joueur comme Hazard qui a une brillante carrière. Mais ce n’est pas ce genre de joueurs que nous cherchons pour notre projet. Ce qui est beau dans le football, c’est qu’il y a différent style de jeu. Hazard est un joueur remarquable mais on doit prendre les pièces qui vont avec notre puzzle.”

Vous avez réalisé deux transferts jusqu’à présent, Kasper Dolberg et Louis Patris. Ça vous satisfait ?

”Je suis heureux de les voir ici. Sinon, on ne les aurait pas pris. Ils ont été scoutés pendant longtemps et on a réussi à avoir un bon prix. Ils vont apporter quelque chose qu’on n’avait pas. Ils sont sous contrat pour une longue période et on va pouvoir les développer et les rendre encore meilleurs que maintenant. C’est notre stratégie pour nous développer sur le plan financier.”

Kasper Dolberg est aussi populaire en Autriche. ©GEPA pictures

Les contrats de longue durée ont parfois causé des soucis à Anderlecht. Vous avez dû attendre la fin du contrat de Trebel jusqu’au dernier jour, par exemple.

”Il y a bien sûr un risque mais nous sommes confiants dans nos achats. On ne va pas acheter dix joueurs en espérant que cinq réussissent.”

Peut-être pas dix mais Anderlecht doit encore se renforcer. Combien de joueurs espérez-vous d’ici la fin du mercato ?

”C’est le chiffre magique que vous attendez (rires). Mais je ne vais pas vous le dire. On sait ce qu’on veut en tout cas. On a déjà dépensé pas mal d’argent pour un super avant-centre et un jeune Belge qui a des qualités physiques et de la vitesse.”

Comment fonctionnez-vous sur le marché ? On a l’impression que votre réseau personnel, comme avec Dreyer, Dolberg et peut-être Canos, a remplacé les data.

”Les data restent quelque chose de très important. On les utilise pour trouver les joueurs. On ne va pas dans le monde entier parce que certains endroits sont compliqués et d’autres demandent un temps d’adaptation. Ça permet aussi de mieux utiliser son temps. Si dans les garçons qu’on vise, on en connaît certains personnellement, c’est un plus. On a l’avantage de déjà connaître leur mentalité. Ça aide déjà à savoir qui a faim de venir à Anderlecht. C’était le cas avec Anders (Dreyer) et maintenant avec Kasper (Dolberg).”

Dolberg a été le dossier le compliqué de votre carrière, paraît-il.

”C’est vrai. Vous nous avez mis la pression (sourire). C’est un très bon joueur dans la fleur de l’âge. Si on vise ce genre de garçon, c’est normal de ne pas être les seuls sur le coup et ça demande du temps. Le propriétaire me donne de l’argent. Je peux le dépenser en une seule journée mais cette enveloppe doit couvrir tout le mercato. On voulait prendre Kasper mais on avait fixé une limite. C’est important de s’y tenir et d’envoyer le signal qu’on n’ira pas au-delà. On ne sera pas en difficulté financière.”

Bart Verbruggen est parti mais Anderlecht veut encore garder Zeno Debast une année de plus au moins. ©JDM

Les 20 millions reçus pour Bart Verbruggen aident bien aussi.

”C’est un record hein (sourire). C’est un bon deal. Bart est un excellent gardien. Il faut aussi être fair-play avec le joueur quand une belle offre arrive. On veut attirer des grands talents ici mais aussi les vendre à un moment. Parfois, ça arrive plus vite que prévu.”

Comment allez-vous réussir à trouver un aussi bon gardien sur le marché ?

”C’est très difficile de trouver un gardien du niveau de Bart. Il a un talent unique. Mais on peut amener d’autres qualités, comme l’expérience ou d’autres choses.”

Est-il possible qu’Anderlecht commence le championnat sans nouveau gardien ?

”On est heureux avec Colin (Coosemans) et Timon (Vanhoutte). Mais Anderlecht doit avoir trois bons gardiens. Si Hendrik (Van Crombrugge) s’en va, on prendra quelqu’un d’autre. Mais il est encore là pour l’instant.”

Devoir négocier avec un concurrent direct comme Genk rend-elle les choses plus compliquées ?

”Le but est de trouver une solution mais mon travail consiste à protéger Anderlecht au mieux.”

On a parlé de Verbruggen mais est-ce que d’autres titulaires pourraient partir cet été ?

”J’en doute mais rien n’est impossible.”

guillement "On veut garder Debast. Il peut encore franchir des étapes et c'est trop tôt pour le voir partir."

Un garçon comme Zeno Debast est aussi fort courtisé.

”Oui mais on veut le garder. On investit en lui. Il a déjà montré de belles choses mais il va encore franchir des étapes, notamment de par son association avec Jan (Vertonghen). C’est trop tôt pour déjà le voir partir. Tout le monde est à vendre mais on ne met personne à vendre, il y a une nuance importante. À mes yeux, Francis (Amuzu) et Amadou (Diawara) sont aussi des joueurs d’Anderlecht. On veut la meilleure équipe possible. Si on voit qu’on peut recruter un joueur qui nous amène à un niveau supérieur, alors on peut laisser partir un garçon de l’équipe.”

Il y a aussi un cas particulier : Murillo qui était titulaire la saison passée mais qui a envie d’autre chose.

”On veut de la compétition à chaque position. Même s’il est là depuis longtemps, il peut reprendre sa place. Mais il pourrait aussi partir.”

Avec déjà Dolberg et Raman, avez-vous encore besoin de Slimani ?

”C’est une réflexion dans la construction de l’équipe. On essaie d’avoir le meilleur noyau pour que Brian ait des difficultés à choisir.”

guillement "On vise le top-6 puis il sera temps de refixer d'autres objectifs."

Mais Slimani n’aura peut-être pas la même mentalité s’il devient remplaçant.

”C’est pour ça que c’est important de bien définir ce qu’on attend de chaque recrue. On veut que chacun connaisse son rôle, même si les choses peuvent évoluer. On l’a vu avec Bart dans le but la saison passée.”

Faire des transferts dans les dernières minutes du mercato, comme avec Slimani en janvier, c’est possible cet été ?

”Je préfère l’éviter ma femme aussi (rires). Peut-être s’il y a une blessure de dernière minute et qu’on doit remplacer le joueur mais notre ambition est d’avoir tout réglé avant.”

Il faudra aussi régler le cas de plusieurs indésirables. Prenons le cas d’un joueur qui n’est même pas dans les 27 au stage alors qu’il a coûté trois millions : Ishaq.

”Ce n’est pas de sa faute. Ishaq n’est pas un mauvais joueur du tout et il garde une certaine cote sur le marché mais on ne joue pas de la manière qui lui convient.”

Vous devrez encore subir les conséquences du passé pendant quelques mois, voire quelques années.

”Il faudra encore quelques mercatos pour avoir l’équipe qu’on veut mettre en place. Il ne faut pas oublier l’aspect humain. On ne joue pas à Football Manager. On ne peut pas maltraiter un joueur parce qu’on ne compte plus sur lui. On doit les respecter jusqu’au bout.”

Finissons avec les ambitions sportives. Le président Vandenhaute a parlé du top-4.

”Le premier objectif pour nous, c’est d’être dans les playoffs 1. Après, on pourra refixer un nouvel objectif. Le début de saison n’est pas simple. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. J’aime nos prochaines semaines en tout cas : le gala contre l’Ajax, le derby à l’Union puis on reçoit l’Antwerp, le champion en titre.”