Tout n’est pas à jeter à Anderlecht après le 0-6 contre Prague mais un constat s’impose : de la créativité et vite !

Pourquoi il ne faut pas s’inquiéter

Le score est déjà à relativiser. Les trois derniers buts ont été encaissés par les gamins des Futures en 45 minutes. On ne doit réellement prendre en compte que les 90 premières. Il y a aussi trois buts dans les filets mauves mais sur trois erreurs individuelles. Sardella, Coosemans et Patris. Des bêtises simultanées qui n’arriveront pas à chaque fois. On ne peut pas parler de faillite collective.

Riemer n’oubliera pas la première période où Anderlecht a dominé le Sparta, dans la continuité des trois premiers succès en préparation Face à un système identique et un pressing semblable (avec un entraîneur danois aussi en face, l’ancien Anversois Priske), c’est le RSCA qui s’en sortait le mieux. Il manquait juste le geste dans les 30 derniers mètres pour concrétiser cette supériorité.

Le premier but autrichien est parti d'une passe en retrait trop molle de Sardella. ©BELGA

Daniel Zitka, l’ex-Mauve qui entraîne les gardiens de Pague, nous le confiait après le match : “On voit que le Sporting a quelques individualités plus fortes que nous.” Mais les Tchèques ne sortaient pas d’un stage énergivore et reprennent déjà la compétition le week-end prochain.

Au rayon des satisfactions, on pointera aussi la défense centrale. Malgré l’ampleur du score, Vertonghen et Debast restent une assurance pour Anderlecht. On peut aussi citer Amuzu, même s’il a reçu un traitement de faveur vendredi. Il est bien en jambes depuis la reprise des entraînements.

Pourquoi il faut s’inquiéter

Deux choses ont sauté aux yeux vendredi sur ce terrain posé dans les montagnes autrichiennes : Anderlecht a besoin d’un gardien et Anderlecht a du mal à créer du danger.

Fautif sur le deuxième but tchèque, Coosemans avait déjà fait une bêtise la semaine d’avant sur l’unique but de Zagreb à Neerpede. Il faut aussi dire qu’on s’était habitué à Verbruggen et qu’il est difficile de tenir la comparaison, d’autant plus quand on passe du statut de numéro 3 à celui de titulaire provisoire.

Coosemans n’est pas un mauvais gardien mais il ne pourra jamais revendiquer plus qu’un rôle de doublure au Sporting. L’arrivée probable du Français Dupé (lire par ailleurs) doit résoudre ce problème. En apportant de l’expérience d’u niveau plus élevé (plus de 80 matchs en Ligue 1).

Dolberg a vécu sur une île pendant ses 69 minutes sur la pelouse vendredi contre Prague. ©GEPA pictures

Si le souci entre les perches est sur le point d’être résolu, le manque de créativité offensive reste un fameux chantier. Assis à côté du président Vandenhaute pendant la rencontre, Verschaeren a dû tirer le même constat. Les deux seules vraies occasions face au Sparta sont venues des pieds de Debast (face au gardien, Dreyer n’a pas cadré) et de Leoni (Raman a tiré sur le gardien). Soit, d’un défenseur central et d’un remplaçant qui ne semble pas grimper dans la hiérarchie malgré une bonne préparation.

Le trio titulaire Diawara-Ashimeru-Stroeykens a bien mis la pression pendant la première demi-heure dominée par le RSCA mais ça se compliquait dès qu’il fallait tenter de trouver le pauvre Dolberg, aussi seul dans les montagnes autrichiennes que Jean-Claude Dusse sur son télésiège. Ashimeru a réussi à faire quelques différences mais sans y ajouter le dernier geste. Stroeykens reste une énigme, pas vraiment un attaquant, pas vraiment un ailier, pas vraiment un numéro 10. Diawara amène de la puissance mais il n’a pas une vision du jeu qui sort du lot.

Avec la blessure de Verschaeren et le départ de Refaelov, Anderlecht a vite besoin d’une injection de créativité. Un joueur à la fois percutant et capable d’alimenter l’avant-centre. Sans ce joueur capable d’apporter du liant, Dolberg ne servira pas à grand-chose.

La piste menant à Zalazar s’est définitivement éteinte après sa signature à Braga ce week-end. Il y a encore l’espoir avec Canos mais Fredberg est aussi sur d’autres dossiers. Comme il nous l’expliquait en fin de semaine passée, il préfère patienter plutôt que de se jeter sur le premier venu. Le Sporting de la fin juillet à l’Union ne sera pas le Sporting de la fin août.