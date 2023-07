Qui est Maxime Dupé, le nouveau gardien du Sporting ? “Anderlecht peut dire merci à Fabien Barthez”

Après avoir passé ses tests médicaux ce lundi, Maxime Dupé (30 ans) va s’engager au Sporting en signant un contrat de deux ans (assorti d’une saison supplémentaire en option). L’officialisation est attendue ce mardi si tout va bien. Le Breton avait reçu une proposition de prolongation à Toulouse, mais le salaire ne correspondait pas à ses attentes après d’excellentes performances (selon l’Équipe, il touchait 35 000€ brut par mois en 2022-2023).

”Le problème, c’est que le marché des gardiens est au point mort cet été en France”, enchaîne Philippe Montanier, l’ancien entraîneur du Standard qui l’a dirigé la saison dernière à Toulouse. “Tout le monde garde son numéro un dans le but et personne n’a donc bougé pour Maxime. Mais je suis persuadé qu’il aurait été directement sollicité si un club français avait eu besoin d’un nouveau titulaire. Au fil des années, il est devenu un joueur très respecté en Ligue 1.”

Déçu par Conceição qui le trouve trop petit

Le chemin a été long. Formé au FC Nantes, Dupé a longtemps eu l’étiquette de numéro deux. Il avait quasi 21 ans quand il a disputé son premier match pro, lors d’un déplacement à Nice (0-0). À 26 ans, il n’avait que 64 rencontres dans les jambes. Avec parfois de grosses désillusions comme quand Sergio Conceição ne l’aligne pas en Coupe de la Ligue en décembre 2016 alors que la rotation était de rigueur pour cette compétition mineure. Le Soulier d’or 2005 avec le Standard n’est pas un grand fan de Dupé qu’il trouve trop petit avec ses 186 centimètres.

En 2019, Dupé demande à être prêté à Clermont en Ligue 2 pour enfin avoir l’étiquette d’un titulaire et éviter de s’enfermer pour de bon dans ce rôle de doublure qui ne demande rien de plus. L’ancien équipier de Paul Pogba et de Samuel Umtiti chez les Bleuets (champion du monde U20 en 2013) veut enfin sortir du cocon. “Déjà quand j’étais à Rennes (2013-2016), je savais que Nantes avait un bon jeune dans les buts, mais il avait besoin de s’affirmer”, explique Montanier.

Maxime Dupé avec Nantes face à Kylian Mbappé, toujours à Monaco en 2017. ©Photo News

Au bout de cette location concluante, il décide de ne pas retourner à Nantes. Il veut s’émanciper. Toulouse, en pleine reconstruction après sa descente en Ligue 2, l’achète pour 500 000€ en 2020. “On est arrivé au club ensemble, se souvient Garande. L’ambiance n’était pas top à Toulouse à cette époque. L’équipe n’avait gagné que trois matchs en Ligue 1 et il fallait relancer la machine. La personnalité de Max a fait beaucoup de bien. C’est quelqu’un de calme, de posé, qui prend tout avec un certain recul. Il dégage beaucoup de sérénité. Cela a fait du bien au groupe.”

La confiance avec Barthez, les pieds avec Montanier

Toulouse loupe la remontée directe après un match de barrage perdu contre… Nantes mais Dupé s’installe dans le but. “Je l’ai vu progresser. Techniquement, il a toujours été très bon mais il est devenu un gardien complet, précise Garande. Il n’a pas de défaut clairement identifiable. Je crois qu’Anderlecht peut dire merci à Fabien Barthez.” (sourire)

Le 10 novembre 2020, la direction de Toulouse décidait d’engager l’ancienne légende des Bleus pour épauler l’entraîneur des gardiens, Rudy Riou (ex-Charleroi et OHL). Barthez n’est pas là au quotidien mais doit aider Dupé à passer un cap. “Ce fut une réussite. Max manquait de confiance en lui et il a pris une autre dimension avec les conseils de Fabien. Il a aussi amélioré sa lecture du jeu et sa concentration.”

Toulouse remporte la Ligue 2 l’année suivante avec Montanier. Puis poursuit sur sa lancée avec la Coupe de France et un maintien tranquille. Sous les ordres de l’ancien entraîneur du Standard, Dupé progresse dans le jeu au pied. “Je voulais toujours qu’on parte de derrière pour la construction et j’ai vu Maxime s’améliorer dans ce secteur. Il n’avait jamais été maladroit mais il est devenu vraiment bon. Il a même été à la base de plusieurs de nos buts pendant mon passage à Toulouse.”

Quand on demande à nos deux interlocuteurs s’ils voient un défaut chez Dupé, ils prennent le temps de réflexion. Montanier ne trouvera rien, Garande avancera juste une question : “Comment s’adaptera-t-il en quittant la France pour la première fois ? Mais en vrai, vu la personnalité du garçon, je n’ai pas d’inquiétude.” Montanier confirme : “Maxime est quelqu’un d’ouvert. Il était l’un de mes vice-capitaines. C’est aussi lui qui discutait des primes avec la direction. Il était apprécié et respecté dans le vestiaire.”