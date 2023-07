Maxime Dupé face à son premier défi : la malédiction française d’Anderlecht

Le RSCA a bien sûr vécu de grandes années avec le Corse Pierre Sinibaldi dans les années 60 (4 titres de champion), mais il était entraîneur. Aucun des 10 joueurs français qui ont foulé la pelouse du Parc Astrid n’a réussi à laisser un grand souvenir. Pas de Jean-Pierre Papin (Ballon d’or après avoir joué à Bruges), d’Eliaquim Mangala (un temps le défenseur le plus cher du monde après avoir été formé au Standard), de Samuel Gigot (plus-value de 6,3 millions pour Gand), de Jean Butez (un des hommes du doublé de la saison passée à l’Antwerp), de Teddy Teuma (moteur de l’Union des dernières saisons) ou de Bertrand Laquait (gardien légendaire de Charleroi).

Maxime Dupé, dont la signature a été officialisée ce mardi, pourra-t-il enfin faire s’envoler la malédiction bleue chez les Mauves ? Avant de monter sur le terrain, il pourra étudier les mésaventures, parfois étonnantes, de ses 10 compatriotes à Anderlecht.

Yves Herbet : et Van Moer n’a pas pu venir

Il est le premier joueur français d’Anderlecht. Et il fut longtemps le seul jusqu’à la signature de Fabrice Ehret… 36 ans plus tard. Yves Herbet est arrivé en 1968, deux ans après le départ de Sinibaldi et repartira une saison avant le retour de l’entraîneur corse. Milieu récupérateur, il était international français et avait impressionné face aux Diables quelques mois plus tôt. À 23 ans, Anderlecht s’est dit que l’affaire était belle.

Cet été-là, Anderlecht aurait pu transférer Wilfried Van Moer qui ne voulait plus rester à l’Antwerp. Il coûtait 150 000 € mais la direction bruxelloise devait acheter plusieurs joueurs et ne voulait pas tout dépenser pour le médian belge, malgré l’insistance de Paul Van Himst.

Van Moer deviendra une légende de Sclessin pendant qu’Herbet s’en allait au bout d’une saison. Sans jamais avoir séduit les supporters anderlechtois qui n’appréciaient pas ce médian travailleur, utile mais au style trop rustique pour eux.

Fabrice Ehret, le DJ vaincu par Deschacht

Chaque été, c’était la même rengaine : Anderlecht cherchait un back gauche pour mettre une concurrence à Olivier Deschacht, dont les limites étaient toujours pointées par la direction.

Après Marc Hendrikx et Tarek El Said, le Sporting tente le coup avec Ehret en 2004, un joueur en fin de contrat à Strasbourg où il était titulaire. Un flop : il ne joue que 696 minutes en 18 mois avant de filer à Aarau en Suisse. Encore un qui avait perdu son duel avec Deschacht.

À lire aussi

Le Français avait pourtant des qualités. Il deviendra ensuite une valeur sûre de Bundesliga à Cologne avant de rentrer en France pour boucler sa carrière (Evian, Nancy). Par la suite, il se reconvertira en… DJ avec un certain succès.

Fabrice Ehret face à Miroslav Klose (Werder) en Ligue des champions. ©Photo News

Grégory Pujol, juste un mois d’amour

Ceux qui se souviennent du titre 2004-2005 d’Anderlecht n’ont pas oublié Grégory Pujol. Doublure de Nicolas Frutos cette saison-là, sa seule au RSCA, l’attaquant français prend soudainement la lumière quand l’Argentin se blesse en plein sprint final.

Muet jusque-là, Pujol vit un mois d’avril fou : un but à Charleroi, trois contre Westerlo (et une passe décisive) puis un assist dans le match décisif contre le Standard. Le Sporting est champion et Pujol y aura amené sa patte in extremis.

Prêté par Nantes, Pujol n’est pas conservé par Anderlecht qui préfère transférer Meme Tchité. Le Français rentre dans l’Hexagone et n’en sortira plus jusqu’à la fin de sa carrière en 2020, moment où cet amateur de cuisine a décidé d’ouvrir une brasserie, le Pilote, dans la banlieue de Valenciennes.

Cyril Théréau, un flop à 2,9 millions

En 2007, Tchite est vendu à Santander pour 7,5 millions. Anderlecht réinvestit moins de la moitié (2,9 millions) pour rapatrier Cyril Théréau, qui avait tellement cartonné l’été d’avant à Charleroi (3 buts lors des 4 premières journées de championnat) qu’il avait été vendu au Steaua Bucarest au bout de… deux mois.

Un flop terrible : il ne joue que 6 mois au RSCA et est chassé après avoir marqué seulement deux buts. C’est pour une occasion loupée à Getafe qu’il aura le plus marqué les supporters : une tête plongeante tentée à 10 centimètres du sol.

Prêté puis vendu à Charleroi pour 500 000 €, il rapportera encore 450 000 € de plus à Anderlecht grâce à une clause lors d’un futur transfert en Italie où il deviendra un avant-centre respecté (66 buts en 259 matchs de Serie A). Il a pris sa retraite en 2020 à la Fiorentina.

Maxime Colin, dans l’ombre de Vanden Borre

Si vous tapez Maxime Colin sur un moteur de recherche depuis la Belgique, vous tombez d’abord sur un restaurant à Crainhem. Pour trouver le footballeur, il faut descendre plus bas, ce qui n’est jamais bon signe quand on a joué à Anderlecht.

Si son passage d’une saison (2014-2015) est passé inaperçu dans l’ombre de son concurrent Anthony Vanden Borre, l’arrière droit ne mérite pas de rester dans l’oubli. D’abord parce qu’il a permis une plus-value au Sporting (acheté 400 000 € à Troyes et vendu 1,5 million à Brentford). Et parce qu’il a fait une jolie carrière en Angleterre, au point de pousser Birmingham à lâcher plus de 3 millions pour se l’offrir en 2017.

Aujourd’hui âgé de 31 ans, il est libre de contrat après l’expiration de son bail à Birmingham où il aura réussi l’exploit de disputer plus de 250 matchs.

Sébastien De Maio, le clash avec Weiler

Son record ne risque pas d’être battu à Anderlecht. En un été, Sébastien de Maio a réussi l’exploit de passer du rôle de nouveau capitaine au noyau B. Puis à un départ lors du même mercato. En tout, il sera resté 43 jours au Sporting entre juillet et août 2016.

L’explication tient en deux mots : René Weiler. L’entraîneur suisse appréciait le pedigree du défenseur central qui arrivait du Genoa (contre un chèque de 3,3 millions) et il l’avait directement nommé capitaine. Jusqu’à la troisième journée et un déplacement à Saint-Trond.

Au lendemain d’un triste 0-0, Weiler reproche à De Maio devant tout le groupe d’avoir défendu trop bas. Le Français veut se justifier mais le coach suisse refuse de l’entendre. Le ton monte et Weiler explique à De Maio qu’il n’a même pas besoin de s’entraîner. Vexé, le joueur appelle son agent dans le vestiaire pour réclamer un départ immédiat. Ce qu’il obtiendra quelques jours plus tard via un prêt à la Fiorentina, puis un départ définitif à Bologne l’été suivant.

Sebastien De Maio avec le coach René Weiler (et Stefano Okaka) quand tout allait encore bien. ©Photo News

Dennis Appiah, trois saisons sans séduire

C’est l’histoire d’un arrière droit qui aura plutôt beaucoup joué à Anderlecht sur ses trois saisons (81 matchs entre 2016 et 2019) mais qui n’aura jamais convaincu les supporters.

Fiable défensivement, il avait du mal à apporter un plus offensif sur son flanc. Et sa valeur a d’ailleurs baissé. Transféré de Caen pour 3 millions, il sera revendu à peine 800 000 € à Nantes.

Il a débarqué à Saint-Étienne l’hiver passé dans la mission sauvetage en Ligue 2, avec succès.

Adrien Trebel, un contrat à 20 millions

On ne va pas revenir longuement sur le long passage d’Adrien Trebel (6 ans et demi). Nous avions consacré un long article sur sa drôle de carrière anderlechtoise lors de l’expiration de son contrat le 1er juillet dernier. Un contrat (prix du transfert compris) qui aura coûté 20 millions au Sporting. Il restera quand même le seul Français de l’histoire du RSCA à avoir franchi la barre des 100 matchs.

Thomas Didillon, une victime de Kompany

Ce fut moins brutal que pour De Maio mais il est lui aussi passé rapidement du statut de leader à celui d’indésirable. La faute à Vincent Kompany qui n’était pas un grand fan du gardien français.

Dès sa prise de pouvoir au Sporting en 2019, l’entraîneur/joueur voit les limites du jeu au pied de son gardien, l’empêchant de repartir de derrière à la Guardiola. Deux mois après son retour au RSCA, Kompany transfère Hendrik Van Crombrugge d’Eupen.

Pendant 6 mois, Didillon n’est plus que réserviste avant de filer en prêt à Genk, là où Van Crombrugge vient aussi de rebondir. Il est aujourd’hui sous contrat au Cercle, mais il a reçu un bon de sortie après une location timide à Monaco.

Samir Nasri, du Mambourg à Dubaï

Le plus grand nom de la liste. Et le plus grand flop aussi. Arrivé à la demande de Kompany après avoir purgé une suspension pour dopage, Samir Nasri débarque avec quelques kilos de trop en 2019.

Entre juillet et octobre, il dispute 7 rencontres (deux fois capitaine) mais le Sporting ne remporte qu’un seul duel, à Charleroi. Ce déplacement au Mambourg restera aussi l’ultime match de la carrière de l’international français (41 caps).

Sorti sur blessure, il n’avait pas pu être soigné avant l’arrêt du championnat pour Covid. Il est alors parti vivre à Dubaï et n’est plus jamais revenu à Neerpede.