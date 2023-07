Pourquoi Anderlecht a changé de modèle et s’est détaché de l’Ajax

Des résultats en chute libre

Pour les deux clubs, la saison 2022-23 a été catastrophique au niveau sportif. Anderlecht a terminé dans la colonne de droite, sans playoffs et à une 11e place jamais vue depuis l’avant-guerre. L’Ajax n’a pas battu un tel record historique mais n’avait plus terminé hors du top 2 – troisième – depuis 2008-09.

Pour les Lanciers, une place sur la plus petite marche du podium est problématique. Le niveau de jeu affiché l’est encore plus. Ils ont consommé deux entraîneurs sur la saison sans jamais trouver leur rythme de croisière. L’ex-Brugeois Alfred Schreuder puis John Heitinga, issu du centre de formation De Toekomst, se sont cassé les dents sur ce défi. L’ancien international néerlandais n’a d’ailleurs pas été conservé en fin de saison. L’Ajax a nommé Maurice Steijn, qui a sauvé le Sparta Rotterdam la saison dernière, a sa tête pour relancer un nouveau cycle sportif. Anderlecht a fait pareil un rien plus tôt en nommant Brian Riemer comme entraîneur principal. Une manière de trancher avec le passé.

Van der Sar, récemment victime d'un souci de santé, a quitté le club. ©BELGA

Une instabilité structurelle

Le mal est profond à Amsterdam. En témoigne le récent épisode avec Dusan Tadic. Capitaine historique des dernières saisons, Dusan Tadic a demandé de s’en aller. Pas en étant transféré mais en cassant son contrat. Le Serbe n’était plus en phase avec les ambitions de son club. Il considère les moyens mis en place trop légers pour pouvoir atteindre les objectifs fixés.

L'Ajax est en crise mais a un avantage sur Anderlecht: une tonne de cash

L’Ajax a beaucoup vendu. L’été passé, plus de 200 millions sont rentrés dans ses caisses. La moitié est ressortie pour se renforcer mais aucun nouveau joueur – Brobbey, Berwijn Bassey – n’a réussi à faire oublier les départs d’Antony, Martinez, Haller ou Gravenberch. Laisser filer ses talents est la base de son business model mais l’Ajax a commis l’erreur de trop vendre, perturbant ainsi son équilibre. Huit cadres ont changé de club l’été dernier. Comme si Anderlecht avait perdu, en plus de Verbruggen et Slimani, six autres joueurs du calibre de Debast, Vertonghen ou Verschaeren.

L’explication est à trouver au sommet de la pyramide amstellodamoise. Le départ de Marc Overmars, désormais directeur sportif de l’Antwerp, suite à un comportement inapproprié vis-à-vis de collègues du sexe opposé, a fait mal. L’ancien patron sportif de l’Ajax a été la pierre angulaire du retour du club au premier plan européen. Overmars a le nez fin pour transférer les bons joueurs et sait comment construire une équipe compétitive année après année. L’Ajax a tenté de faire sans lui durant un an. Avec l’échec qu’on connaît.

Il n’est pas le seul à avoir quitté le navire. Edwin van der Sar, CEO du club, a démissionné en fin de saison. Il a été tenu responsable de la mauvaise saison de son équipe et a préféré faire un pas de côté.

Des finances aux antipodes

Anderlecht a également tenté d’articuler son organigramme autour d’anciennes gloires (Zetterberg, Vercauteren, Kompany) mais a pris un virage à 180 degrés en tablant sur d’illustres inconnus venus de l’étranger pour mettre en place une révolution. Avec comme objectif de moderniser la structure et le football du club mais aussi rétablir un équilibre financier.

À lire aussi

L’Ajax n’a pas ce problème et a beaucoup de cash. Problème : il ne sait pas que faire des millions de sa dernière saison. Avec la récente vente de Timber à Arsenal (40 millions), l’Ajax a de quoi investir mais sera prudent vu les échecs de la saison passée. L’Allemand Sven Mislintat est désormais en charge des transferts. L’ancien de Dortmund et d’Arsenal est déjà sous le feu des critiques alors qu’il n’a pas encore lancé son mercato. On lui reproche notamment sa trop grande présence sur le terrain.

Fredberg a changé de modèle

À l’image d’Anderlecht, l’Ajax entre dans un été clé. La priorisation de la formation était le point commun entre les clubs amis. L’Ajax compte continuer l’intégration de nouveaux jeunes dans son noyau. Anderlecht ne peut pas se le permettre. Le besoin de résultats est bien plus important que la formation à l’heure actuelle.

La nouvelle direction s’est en cela détachée du modèle de l’Ajax pour se rapprocher de celui de Benfica. Jesper Fredberg admire le travail effectué par le Benfica Lisbonne. Les Portugais restent une force de formation mais surtout une inspiration dans son recrutement.

À lire aussi

Les plus-values récentes sur Enzo Fernandez (+75 millions) ou Darwin Nunes (+45) ont donné des idées à Anderlecht. Elles expliquent également le mercato de Fredberg qui a osé payer aux alentours de cinq millions pour Patris, Dreyer et Dolberg. En rêvant de tripler leur valeur marchande.