Mercato : Anderlecht refuse des offres de Liga et de Bundesliga pour Debast

Avec le départ de Bart Verbruggen pour 20 millions à Brighton, Anderlecht n’est plus dans l’obligation de vendre cet été. Officiellement, Debast n’est pas sur la liste des transferts. Jesper Fredberg est donc en position dominante et peut attendre une offre qu’il considère comme suffisante. On parlerait d’une indemnité de 15 millions espérée par Anderlecht.

Debast n’est pas non plus obsédé par un départ ce qui ne facilite pas la tâche les clubs acquéreurs. L’Euro 2024, c’est déjà demain et il doit avoir du temps de jeu pour convaincre Domenico Tedesco de le sélectionner. Il ne partira que pour un projet impossible à refuser et avec la possibilité de jouer et de se développer.

Deux gagnants de l’Europa League

Villarreal a visiblement apprécié ce qu’il a vu de Debast lors du huitième de finale de Conference League que le sous-marin jaune a perdu contre Anderlecht lors d’un match retour déjà historique. Voir un club de ce statut – il a gagné l’Europa League 2021 – s’intéresser à Debast n’est pas étonnant. Villarreal est connu pour son recrutement précis et est une valeur sûre de la Liga depuis longtemps déjà.

Francfort a un profil assez similaire. L’Eintracht est un club de tradition qui vient de conclure la Bundesliga à la septième place. Il y a une grosse année, les Allemands ont soulevé l’Europa League. Des projets comme Francfort ou Villarreal pourraient convaincre le joueur. Mais il faudra payer cher pour le faire sortir d’Anderlecht.