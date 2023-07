Anderlecht : Justin Lonwijk, un Loftus-Cheek qui doit encore exploser

C’est Herman Van Holsbeeck qui avait pris la mauvaise habitude de remplir les trous dans son effectif avec des joueurs loués. Ses successeurs Luc Devroe, Michael Verschueren et Peter Verbeke auraient préféré en finir avec cette pratique, mais leurs contraintes financières ne le leur permettaient pas. D’où la longue liste de joueurs prêtés qui ont échoué : De Zeeuw, Rolando, Marin, Büttner, Djuricic, Kiese Thelin, Markovic, Bolasie, Pjaca et Joveljic.

En faisant venir Zirkzee et Kouamé, Vincent Kompany semblait avoir démontré que des locations peuvent quand même être des réussites, mais Anderlecht est retombé dans ses anciens travers avec Esposito et Silva.

Cette fois, Jesper Fredberg comptait vraiment éviter les locations, comme l’illustrent les transferts définitifs de Patris, Dolberg, Dupé (joueur libre) et bientôt Vazquez. Jusqu’au moment où il a fait signer Lonwijk. Le patron danois a plusieurs arguments pour justifier cette transaction.

1. Si Fredberg est considéré comme un des meilleurs directeurs sportifs au Danemark, c’est surtout grâce au transfert de Lonwijk de son club, Viborg, au Dynamo Kiev pour une somme record de 2 millions. Il l’avait acheté d’Utrecht pour trois fois rien, après une période de location. Il espère réaliser le même coup à Anderlecht, qui dispose également d’une option d’achat.

2. Il connaît Lonwijk comme sa poche. Le joueur a toutes les qualités nécessaires pour être performant dans le système de jeu de Brian Riemer. Il a un gros moteur, est dynamique, surprend l’adversaire avec ses infiltrations, a une bonne frappe, une bonne mentalité, n’est pas lent et il est polyvalent. Il sait jouer comme ‘6’et ‘10’mais est plus efficace comme ‘8’. Les gens qui le connaissent, le comparent à Ruben Loftus-Cheek, qui vient de quitter Chelsea pour le Milan AC contre un chèque de 21 millions. Sauf que Loftus-Cheek est au top depuis plusieurs saisons. Lonwijk n’a brillé… qu’au Danemark et en équipes de jeunes du PSV. Lors de sa présentation officielle, Fredberg le considère comme un médian offensif.

3. C’est une opportunité. Lonwijk avait un très gros salaire à Kiev. Sinon, il n’aurait pas accepté d’aller jouer dans une région où sévit la guerre. Anderlecht n’aurait jamais pu lui offrir un si gros contrat. Mais le Sporting a profité de la situation en Ukraine pour l’y dénicher. Il ne se sentait plus bien dans sa peau à Kiev. Il avait pourtant bien débuté, mais a été freiné par quelques petites blessures, le Covid et surtout les bombardements des Russes sur la capitale depuis la mi-mai. Après concertation avec sa compagne, Lonwijk a quitté le pays trois semaines avant la fin du championnat et il ne s’est pas présenté pour la reprise des entraînements. Entre-temps, le Dynamo Kiev est en stage en Autriche. Sans lui. Il a donc un retard physique et ne sera donc pas disponible pour le(s) premier(s) match(s).

4. Il veut relancer sa carrière. Si Lonwijk a pu signer un contrat en or, c’est grâce à Viborg et Fredberg. Il a tenté de percer au PSV, son club formateur, et ensuite à Utrecht, mais il a échoué. La fin de sa carrière professionnelle était proche. Il n’a pas oublié ce que Fredberg a fait pour lui et il a donc préféré Anderlecht à d’autres pistes, comme le FC Copenhague, le club le plus riche du Danemark.

5. Une des missions les plus importantes de Fredberg cette saison est de faire resigner Yari Verschaeren. Fredberg n’aurait pas fait preuve de beaucoup d’empathie envers Verschaeren s’il avait fait signer un médian axial pour cinq ans. D’où cette solution temporaire de louer Lonwijk… avec option d’achat, estimée à 2,5 millions. Si Yari devait quand même décider de partir et si Lonwijk saisit sa chance, Anderlecht a déjà son remplaçant pour la saison prochaine.