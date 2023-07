Luis Vazquez à Anderlecht : Frutos comme exemple, Lewa comme idole

Sa nationalité et sa taille (1m91) font évidemment penser à Nicolas Frutos. Mais est-ce que le Sporting a vraiment transféré un Frutos version 2023 ? Analyse.

Vazquez avec un de ses proches dans l'avion en direction de Bruxelles, où il est arrivé lundi midi. ©Twitter

Plus âgé, Frutos marquait plus

Alors que Vazquez n’a que 22 ans et n’a pas encore joué en Europe, Frutos en avait 24 quand il débarquait à Anderlecht. Il avait déjà vécu une (mauvaise) aventure à Las Palmas en Espagne, où il avait vu passer cinq présidents et trois entraîneurs en une saison. Mais c’est en Argentine que Frutos avait fait parler de lui en inscrivant 19 buts en 28 matchs pour Independiente. Il était meilleur buteur du championnat argentin, en octobre 2005, quand Anderlecht est venu le débaucher. Les stats de Vazquez cette saison-ci sont plus modestes : 3 buts en 19 matchs, dans lesquels il n’a été titulaire que cinq fois. En tout, il a inscrit 16 buts en 102 matchs pour les Boca Juniors. Lors du mercato de 2022, il avait pourtant tapé à l’œil du Club Bruges, mais le Club n’a finalement pas déboursé les 10 millions réclamés à cette époque. Vazquez n’est donc pas (encore ?) un buteur comme Frutos. Mais à 22 ans, Nico ne marquait pas encore les yeux fermés non plus.

Frutos à sa présentation officielle, en octobre 2005. ©Photo News

Frutos était plus sûr de lui

Les journalistes argentins décrivent Vazquez comme “un pivot avec une bonne technique qui – vu sa taille – est assez mobile et qui sait comment se positionner devant le but.” À Anderlecht, il devra donc surtout travailler sa finition. Voilà sans doute pourquoi Robert Lewandowski est son idole. Vazquez est passionné par le football européen et a suivi avec attention les prestations du Polonais au Bayern Munich et à Barcelone, surtout en Ligue des champions. Sa panne de buts – Vazquez n’a marqué son premier but de la saison qu’en juin – l’a toutefois fortement perturbé. Mentalement, il a connu des moments difficiles au début de cette année.

Frutos, lui, était arrivé à Anderlecht avec la confiance au zénith. Même s’il ne parlait pas encore le français ni l’anglais, il avait soigné le spectacle lors de ses premières interviews. “J’espère marquer autant de buts que le numéro que je porte sur le dos (29)”, avait-il dit. Et il avait confirmé qu’il avait été à la fête d’anniversaire de Maradona. “On se connaît depuis que je suis passé à son émission de débat à la télévision, d’où son invitation”, avait dévoilé Nico, qui n’hésitait pas à fêter des buts en Argentine en mettant un masque ou des dents de Dracula.

Contre ou avec Dolberg ?

Quand Frutos est arrivé à Anderlecht, il y avait… sept attaquants au Sporting : Jestrovic, Mbo Mpenza, Serhat Akin, Pujol, Iachtchouk et Wilhelmsson, même si le Suédois se sentait plus à l’aise sur le flanc. Jestro a dû partir et Frutos est d’emblée devenu le numéro 1, sans véritable concurrence. Pour Vazquez, la situation est différente, vu la présence d’un certain Dolberg. Et vu que le CEO Jesper Fredberg a toujours déclaré qu’Anderlecht resterait fidèle à son 4-3-3, il n’y aurait de la place que pour un seul numéro ‘9’: Dolberg ou Vazquez. Mais les énormes sommes dépensées pour les attaquants pourraient peut-être changer la donne. Surtout si Anderlecht ne devait pas se créer beaucoup d’occasions lors des premiers matchs de championnat. Vazquez est en tout cas prêt pour se battre. C’est ce qu’il fait depuis qu’il est jeune. Il a grandi dans une famille dans la province de Santa Fe (le lieu de naissance de Frutos !) qui a dû faire des sacrifices pour qu’il puisse suivre une formation de jeune footballeur. Et lors de sa première saison à Boca, il a dû faire ses preuves en équipe B.

Deux fois le prix de Frutos

Anderlecht paie donc 5 millions pour Vazquez, un rien de moins que les 5,5 millions à Nice pour Dolberg. Avec bonus, le montant peut s’élever à 6 ou même 7 millions. Mais à un certain moment, à la mi-juin, le Sporting avait carrément mis un terme aux négociations. Outre les 70 % pour son ancien club Patronato et les 30 % pour Boca, plusieurs autres soi-disant ayants droit s’étaient manifestés. Tiens, les choses n’ont pas changé en Argentine. Herman Van Holsbeeck avait dû négocier pendant quatre mois avec Independiente et tous les propriétaires de Frutos avant de trouver un accord. Il était rentré d’Argentine sans accord par écrit, mais il avait fait donner envie à Frutos en l’invitant à Anderlecht – Liverpool (0-1), match de Ligue des champions. Finalement, Anderlecht n’avait payé que 2,5 millions. Mais 18 ans plus tard, les prix des meilleurs joueurs ont doublé voire triplé. Si Vazquez peut marquer autant de buts que Frutos pour Anderlecht (52, malgré sa blessure tenace au tendon d’Achille), Fredberg aura très bien travaillé.