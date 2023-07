L’avis de la rédaction de La DH avant la reprise en Pro League (1/3) : qui sera champion ?

Quel club sera champion en fin de saison ?

Quel joueur sera la bonne surprise de la saison en Pro League ?

Quel club est le favori pour la descente ?

Ce mercredi, nos journalistes vous livrent leur avis sur la première question : qui sera champion ? Avec, chaque fois, un avis tranché et une réponse nuancée. Jeudi et vendredi, ils vous partageront leur avis sur les deux autres questions.

Jonathan Lange – Chef des Sports

> Réponse : l’Antwerp.

“L’Antwerp n’a pour l’instant perdu personne. Deux conditions pour rêver d’un deuxième titre de rang : que cela perdure et que la gestion de la Ligue des champions soit efficiente. Le Bruges de Deila s’impose comme la principale menace et sera une vraie curiosité du début de championnat. ”

Christophe Franken – Chef foot

> Réponse : Genk

“Le championnat est ouvert. L’Antwerp aura plus de mal, avec plus d’attente, plus de pression et plus de matchs avec l’Europe. Le Club Brugeois est engagé dans une reconstruction plus vaste que prévu, tout comme l’Union. Ce qui donne un léger avantage à Genk, selon moi. Le staff est toujours là et la colonne vertébrale aussi. Avec un avant-centre en plus, il pourrait être difficile de bouger les Limbourgeois cette saison. ”

Genk, qui a perdu le titre à la 93e de la dernière journée, reste sur une énorme déception en Pro League. ©DHA

Yves Taildeman

> Réponse : Genk.

“La déception suite à la perte du titre à la 93e du dernier match des playoffs contre l’Antwerp doit avoir donné une énorme rage de vaincre à Wouter Vrancken et à sa bande. Jusqu’à présent, l’équipe n’a perdu aucun grand nom et les quelques renforts – comme Fadera – pourraient être des révélations. Le club semble le plus stable des prétendants au titre. Et si Tolu s’est adapté au championnat belge ou si Genk trouve un concurrent qui pourrait faire oublier Onuachu, la machine déjà bien rodée pourrait être définitivement lancée. ”

Kevin Sauvage

> Réponse : le Club Bruges.

“Le Club a appris de sa saison loupée lors du défunt exercice. Les Blauw en Zwart auront à cœur de reprendre leur suprématie sur le championnat belge et ainsi éviter que les Anversois de l’Antwerp ne prennent encore du galon après leur doublé en 2023. C’est pour cela que le duo Mannaert-Verhaeghe a débauché Ronny Deila, qui a soif de trophée et veut devenir le premier T1 norvégien à remporter un titre dans quatre pays différents. ”

François Garitte

> Réponse : le Club Bruges.

“Les Brugeois sortent d’une saison très compliquée. Si l’équipe a réalisé un beau parcours en Ligue des Champions, atteignant les huitièmes de finale, la quatrième place finale en Pro League reste un grand échec. Avec l’arrivée de Ronny Deila, une nouvelle page va s’écrire au sein d’un club qui se doit de viser le titre de champion de Belgique chaque saison vu son statut. Malgré les départs de Lang et de Mata, Bruges a pour l’instant gardé la majorité de ses cadres qui doivent permettre de ramener le trophée en Venise du Nord. ”

Le Club Bruges va-t-il retrouver les sommets après une année creuse?

Stéphane Lecaillon

> Réponse : le Club Bruges.

“Après une année creuse, comme on pouvait s’y attendre suite aux trois titres consécutifs 2020, 21 et 22, le Club entend bien revenir au sommet. Il a engagé un entraîneur qui connaît le championnat belge et a démontré au Standard qu’il peut tirer le maximum d’un groupe ; il tourne la page de certains éléments de son noyau (Lang, Mata) en engrangeant des bénéfices et sera nettement plus concentré que la saison passée sur l’objectif titre. Car cette fois, pas de Ligue des champions pour détourner l’attention du championnat… contrairement à l’Antwerp, s’il se qualifie (ce qui est dans ses cordes). ”

Julien Parcinski

> Réponse : l’Antwerp.

“Le matricule 1 est parvenu à ne pas se faire piller durant l’intersaison et avec le portefeuille de Paul Gheysens, les hommes de Van Bommel vont lancer leur règne “à la Bruges” sur le championnat belge. ”