Comme après chaque transfert, Fredberg a apporté une réaction: "Nous travaillons sur ce transfert depuis longtemps maintenant et nous sommes donc très heureux d'accueillir Luis au club et de l'engager sur le long terme. De cette façon, nous pourrons lui donner le temps de s'intégrer, tant sur le terrain qu'en dehors. Avec ses qualités et son talent de buteur, il nous apportera assurément des options supplémentaires dans notre secteur offensif."

Quant au joueur, il s'est dit heureux de "sauter le pas vers le football européen" et "honoré que ce soit possible dans un grand club tel que le RSCA."