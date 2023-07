La rivalité entre l’Union et Anderlecht reste bon enfant : “Je préfère cette 'zwanze' à un Defour décapité”

Retour à samedi passé, après le 3-0 du Sporting contre l’Ajax. Le kop songe visiblement déjà au derby, vu qu’il chante : “Union, Union, ont t’enc… !” Et une demi-heure plus tard, la police doit intervenir dans les rues autour du stade. Pourtant, les supporters d’Anderlecht et de l’Ajax (présents à 800 dans le stade) ont développé un lien d’amitié au cours des années. Mais en réalité, il s’agit d’un clash entre le noyau dur de l’Ajax (qui était dans le bloc du BCS anderlechtois) et une cinquantaine de supporters de Lyon, également amis (qui suivaient le match avec la Mauves Army)… Les Anderlechtois n’y étaient donc pour rien.

1. Le tifo est digéré ? “Des petites animosités”

La police de la zone Bruxelles-Midi ne dispose pas d’éléments qui pourraient faire croire qu’il y aura des représailles anderlechtoises par rapport au tifo. “Bien sûr qu’il y a des petites animosités et des rancœurs”, dit Philippe Boucar, commissaire de la zone de police Bruxelles-Midi. “Anderlecht a été le plus grand club de Belgique pendant des années et ses supporters sentent que l’Union les dépasse – pas au niveau du palmarès, mais sur base de ces deux dernières saisons. Mais un vrai connaisseur de football – et je crois que le supporter d’Anderlecht en est un – doit être admiratif envers ce que l’Union a réalisé, aussi bien en Belgique qu’en Europe. Et il accepte l’humour bruxellois. Le fait que l’un chambre l’autre, cela fait partie de la 'zwanze' bruxelloise, comme dans la pièce de théâtre Bossemans et Coppenolle, même s’il s’agissait là de la rivalité entre le Daring et l’Union. En réalité, Unionistes et Anderlechtois s’aiment bien. Je préfère cet humour que le tifo avec un Defour décapité à Sclessin. La Mauves Army a aussi de l’humour. Tant que cela reste bon enfant et dans l’ironie, il n’y a pas de soucis pour nous.”

2. Feux de Bengale ? 12-8 pour… l’Union !

Les supporters de l'Union ne donnent pas l'exemple au niveau des fumigènes. ©Photo News

Les supporters de l’Union, eux, ne vont pas créer des problèmes. 99 % d’entre eux sont des fans plus qu’exemplaires. Boucar : “Il y a trois types de supporters à l’Union. Il y en a qui viennent en famille. Il y en a qui sont un peu plus âgés que la moyenne. Et il y a une série de jeunes Ultras, les Bhoys, dont la majorité ne sont pas des bagarreurs et ne sifflent même pas le club adverse. Il n’y a qu’une petite dizaine d’entre eux – un petit groupe de supporters 'satellite' qui viennent se greffer aux Ultras, vu le succès du club – qui font des bêtises, notamment en provoquant les adversaires via les réseaux sociaux.”

Et quid de ces chiffres interpellants ? La saison passée, 12 P.-V. ont été dressés contre des fans de l’Union pour usage de moyens pyrotechniques, pour seulement 8 contre des Anderlechtois. Boucar : “C’est correct. Nous maintenons notre lutte avec des dispositifs d’identification. Les supporters doivent savoir qu’il y a un nouvel arrêté royal qui augmente les peines pour usage de feux de Bengale.”

3. Et les directions ? “1 000 visiteurs, un record”

Dans le passé, les supporters d'Anderlecht n'étaient que 750 à l'Union. ©VKA

Le départ contesté de Felice Mazzù à Anderlecht avait créé des tensions entre les directions. Maintenant, elles ont montré leur bonne volonté. Anderlecht a ouvert les portes de son stade pour les matchs européens de l’Union contre l’Union Berlin et Leverkusen. Boucar : “On avait dit que les supporters anderlechtois allaient attaquer les supporters de l’Union qui oseraient venir à Anderlecht. Finalement, il n’y a rien eu.”

Cette fois, c’est l’Union qui fait un geste. “La direction a remué ciel et terre pour augmenter le nombre de supporters visiteurs. En ajoutant les invitations, les Anderlechtois seront 1000. C’est un record. La saison passée, pour les gros matchs, il n’y avait que 750 supporters visiteurs d’admis.”

Par contre, le combi-car sera d’application pour les Anderlechtois. Boucar : “Je sais qu’il n’y a que 4 kilomètres à vol d’oiseau entre les deux stades, mais les supporters d’Anderlecht viennent de partout en Belgique. Cela ne change donc pas grand-chose. Et la Mauves Army, qui vient d’Anderlecht, affrète un car. Elle comprend notre philosophie, qui est basée sur la sécurité.”

4. Et les fans du RWDM ? “Ils seraient arrêtés”

Le retour du RWDM en première division pourrait également signifier que son noyau dur veut à nouveau se faire valoir. Au début de la saison passée, déjà, il y avait eu un incident lors du match amical Braine – Union. Des supporters de Molenbeek étaient venus au match, juste pour en découdre avec les fans de l’Union. Pendant la partie, quelques-uns se sont retrouvés face à face sur le parking, mais il n’y a pas eu de contact physique.

Est-ce qu’un scénario comparable est imaginable ce vendredi soir ? Boucar : “En tout cas, je peux confirmer que la rivalité entre le RWDM et l’Union est un peu plus pointue. Les supporters s’invectivent via les réseaux sociaux. Je le dis de façon amicale, mais je déconseille fortement aux supporters du RWDM de venir au Parc Duden ce vendredi. Les services de police seront attentifs et organisés. S’ils viennent, ils seront arrêtés.”