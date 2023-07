Après dix ans à Chelsea, la pépite Tudor Mendel signe à Anderlecht

Ce jeudi soir, le Sporting a annoncé l’arrivée de sa 5e recrue, à savoir l’Anglo-Nigérian Tudor Mendel-Idowu (18 ans) de Chelsea. L’ailier offensif, qui jouait à l’académie de Chelsea depuis ses 8 ans, a signé pour trois ans avec un an d’option. “Attirer des talents tels que Tudor correspond parfaitement à notre philosophie, dit le CEO Fredberg. Il a aussi faim de faire ses preuves et il a bénéficié d’une bonne éducation.” Mendel y a ajouté : “J’ai été fasciné par le projet sportif que Jesper et Mikkel (Hemmersam, son bras droit) m’ont présenté. J’ai hâte de laisser mon empreinte dans ce magnifique club.”

Riemer, lui, a donné des précisions par rapport à ses deux attaquants, Dolberg et Vazquez. “Parfois, on va jouer avec un des deux, parfois avec les deux. Notre style de jeu reste le même. Mais on peut soit jouer en 3-4-3 en possession, soit avec un box-to-box, soit en en 4-2-2-2... Mais en perte de balle, ils doivent tous les deux participer au pressing. C’est d’ailleurs ce que Vazquez était habitué de faire avec les Boca Juniors.”

Vazquez et Lonwijk (”Un box-to-box qui peut jouer à cinq positions et qui a le sens du but avec ses infiltrations”) ne joueront pas encore contre l’Union et peut-être pas les prochains matchs non plus. “Lonwijk s’est entraîné pour la première fois de la saison. Il a un gros retard. Et Vazquez, à qui il faudra du temps pour s’adapter, n'a pas encore de permis de travail. On va donc devenir meilleur dans le courant des semaines.”

Au niveau des transferts sortants, Lucas Stassin part définitivement à Westerlo. Un accord a été trouvé. Noah Sadiki, lui, va à l’Union. Riemer : “Je veux souligner que c’était le souhait de ces deux joueurs de partir. Je ne veux travailler qu’avec des joueurs qui veulent mourir pour leur logo. À Anderlecht, il faut accepter la concurrence avec de bons joueurs.”