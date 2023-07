Avec trois clubs de football en D1, Bruxelles fait partie des bons élèves européens, découvrez le classement

Quatrième en Europe

Bruxelles n’est pas Londres et ne le sera jamais. Déjà, car la capitale anglaise est huit fois plus peuplée que la belge mais aussi parce que le football est davantage ancré dans la culture anglaise.

Cette saison, sept formations londoniennes sont en Premier League. Aucune autre capitale ne soutient la comparaison. La Serbie est l’étonnante deuxième avec ses deux fers de lance de Belgrade : le Partizan et l’Etoile rouge. Les trois autres formations de la capitale sont de très petite envergure. Le stade du FK IMT ne compte qu’un peu plus de 1000 places.

Bruxelles fait mieux que Rome, Berlin, Amsterdam et Paris. ©IPM Graphics

La force de la tradition

Bruxelles a pour elle de ne pas avoir de “petit” club parmi ses représentants. Anderlecht est la formation la plus titrée du pays. Le RWDM et l’Union sont également des clubs de traditions possédant des stades de taille correcte bien que vieillissants.

Bruxelles représente d’ailleurs près de la moitié des titres de champion de Belgique de l’histoire. Un pays nous ressemble en cela : la République Tchèque. Prague a trois clubs parmi l’élite : les Bohemians, le Slavia et le Sparta. Trois formations qui comptent 55 titres à elles trois. On peut même y ajouter les 11 trophées du Dukla Prague, actuellement en D2.

Pourquoi Amsterdam et Paris n’ont qu’une équipe ?

En bas du classement, Amsterdam, Berlin et Paris ne comptent qu’une seule équipe parmi l’élite. En France, par exemple, ce phénomène s’explique par une volonté du pays à recentrer ses forces sur un club par ville il y a un peu plus de 50 ans et à pousser les municipalités à investir dans des complexes sportifs alors qu’ailleurs les industriels prenaient déjà les commandes de clubs.

“Mais au final, c’est juste une question de perspective, dit Benjamin Vasseur, président de l’entente des clubs de Bruxelles et administrateur de l’ACFF et de Belgian football. Les stades d’Amsterdam et Paris sont modernes et ont la capacité de nos trois stades bruxellois cumulés. ” Berlin comptait encore deux clubs la saison passée avant la culbute du Hertha en D2.

Un problème de place et de choix

Faire évoluer ou faire construire un stade à Bruxelles est devenu un vrai combat. L’Union a fait de l’arrivée d’une nouvelle enceinte sa priorité mais se heurte à pas mal de problèmes.

“L’espace est la clé, résume Benjamin Vasseur. Et pas que pour les stades car il faut contenter tout le monde. Construire un stade prend de la place et il ne peut pas être exploité pour autre chose que les matchs. Bruxelles manque de clubs et d’équipes. Il y a parfois plus de 200 jeunes sur liste d’attente pour s’affilier à un club près de chez eux. Il faut aussi créer des stades pour eux. ”

À trois (et un jour à quatre ?) pour faire avancer Bruxelles

La montée du RWDM parmi l’élite pourrait être un nouveau coup d’accélérateur pour le football bruxellois dans son ensemble. “Il a eu un retour au stade avec l’Union et j’espère qu’il se poursuivra en s’étendant à tout Bruxelles, dit Benjamin Vasseur. On espère voir naître des initiatives des clubs pour inclure les jeunes des quartiers et les faire venir au stade et même s’impliquer dans le football de leur ville. L’identification aux clubs sera cruciale. ”

Bruxelles n’a plus connu trois clubs en D1 depuis 35 ans. “C’est autant une raison de frimer que de se méfier, dit Vasseur. Il faudra que tout fonctionne bien pour profiter du momentum et poursuivre la croissance du football à Bruxelles. ”

Pour bientôt avoir à terme quatre clubs parmi l’élite ? C’est actuellement utopique mais les projets existent pour le futur. “Il y a des ambitions à Jette, Ganshoren et au Crossing Schaerbeek avec des infrastructures existantes ou en projet. ”