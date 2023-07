Jan Vertonghen lance la saison d’Anderlecht avec la DH : “Vu la 11e place, il ne faut pas crier qu’on sera champions”

1. “Le Tour ? J’étais fan de Pogacar !”

Grand amateur de cyclisme, Vertonghen a suivi le Tour de France de près. “Même au stage en Autriche, j’ai pu voir la fin des étapes. J’avais une préférence pour Pogacar, mais j’ai un respect énorme pour Jumbo. Je suis fasciné par la façon dont ils trouvent des gains marginaux, notamment via la nourriture. J’ai aussi participé à un jeu avec Raman et le staff médical. J’ai terminé deuxième, derrière un kiné. Non, ce n’était pas le papa de Jasper De Buyst (NdlR : un des physios à Anderlecht est papa du coureur de Lotto Dstny) qui a gagné, mais un autre. Le fait d’avoir devancé Raman, était déjà une victoire en soi. (Rires) Les Danois sont tout aussi fanatiques. Le maillot jaune de Vingegaard y est pour quelque chose, mais je crois que le papa de Dolberg a un magasin de vélo et est mécanicien.”

2. “Deux fois à vélo avec Van Damme”

Pendant son long break estival, Vertonghen a fait du vélo pour garder la forme. “J’ai été rouler deux fois avec Jelle Van Damme. C’était la première fois que j’enjambais un vélo de course. Par respect pour ma profession, je n’avais jamais pris le risque auparavant. Avec Jelle, j’ai d’ailleurs failli tomber dans un petit virage. On a fait deux randonnées d’une heure et demie. Jelle est en pleine forme. Il m’a proposé d’accélérer d’un pont à l’autre, sur une distance de deux kilomètres. J’ai vite senti que je devais le laisser aller. Je me tâte à acheter un vélo. Pendant le Covid, j’avais fait des courses sur Zwift, une appli d’entraînements virtuels. J’avais convaincu mon coéquipier Eric Dier de Tottenham de rouler contre moi. On avait chacun gagné une course…”

3. “Une prépa dure, mais on n’a pas vomi”

Tout le monde à Anderlecht le souligne : la préparation a été intense mais bonne. “On s’est entraîné deux fois par jour de lundi à samedi. Physiquement et mentalement, c’était dur. Je ne vais pas prétendre qu’on a vomi tous les jours, mais il nous fallait cette charge de travail. En Angleterre, j’ai vu que les paramètres physiques peuvent faire la différence. Je n’ai pas assisté à la préparation sous Mazzù, donc je ne peux pas faire de comparaison. Mais on a eu plusieurs blessures musculaires la saison passée. Le seul avantage de ne pas avoir joué de playoffs est qu’on a pu se préparer pendant six à sept semaines.”

4. “J’ai joué blessé pendant trois mois”

Depuis janvier, Vertonghen a joué avec une blessure à la cheville gauche. ©PCR

Ce n’est que parce qu’il a déclaré forfait pour Belgique – Autriche qu’on a appris que Vertonghen avait une blessure à la cheville. “Je me suis blessé contre l’Antwerp (NdlR : le 29 janvier) en retombant mal après un duel aérien avec Kerk. Lors des trois prochains mois, les matchs étaient si importants que je ne pouvais pas prendre de break. Je ne suis pas fan d’infiltrations ni d’antidouleurs, mais je n’avais parfois pas le choix.” Vertonghen a quand même tenu à jouer le deuxième match des Diables, en Lituanie. “J’ai toujours dit que tant que je joue au football, je suis disponible pour les Diables. J’ai un rôle similaire à celui que j’ai à Anderlecht, et je sens la confiance du coach Tedesco.”

5. “Ils me tiennent au courant du mercato”

Vertonghen a porté le brassard de capitaine depuis que Verbruggen a pris la place de Van Crombrugge. Mais cette fois, il est le capitaine officiel du Sporting. “C’est une décision de l’entraîneur. Non, il n’y a pas eu de vote parmi les joueurs. Je sens la confiance de Jesper Fredberg et du coach, qui m’ont tenu au courant du mercato. Non pas pour demander mon avis, mais pour m’informer de l’état des choses. J’avais déjà signalé à la fin de la saison passée qu’il fallait un surplus de qualité. Je crois qu’on est sur la bonne voie.”

6. “J’ai affronté Dolberg en demi-finale de la Ligue des champions”

Alderweireld en duel avec Dolberg lors de cette demi-finale, Vertonghen les observe à distance. ©EMPICS Sport

Le nom qui tape le plus à l’œil parmi les nouvelles recrues est celui de Kasper Dolberg. Dolberg est arrivé à l’Ajax quand Vertonghen était déjà parti, mais il l’a affronté lors du 2-3 de Tottenham à l’Ajax (trois fois Moura) en demi-finale de la Ligue des champions en 2019. “Je me suis même blessé à la cheville après un duel avec Dolberg, mais il n’y était pour rien. J’ai terminé le match, mais j’ai été out pendant quelques semaines. Kasper était un phénomène. J’étais impressionné par ses qualités à 18 ou 19 ans, et il les a encore. Il suffit de le voir à l’œuvre à l’entraînement. Et vous avez vu son but contre l’Ajax ? Les gens disent qu’il est introverti. C’est peut-être vrai, mais il n’est pas du tout antisocial. Le matin, je suis toujours un des premiers au petit-déjeuner. La majorité des joueurs s’installe à sa table et consulte son GSM. Kasper pas. Il est venu chez moi pour papoter.”

7. “Nos ambitions ? Le haut du tableau, mais soyons modestes…”

En consultant le palmarès de Vertonghen, on a découvert que le dernier trophée qu’il a gagné était le titre avec l’Ajax en… 2012. Jan, en rigolant : “Tu as dû scroller longtemps avant de le trouver, je suppose ? Entre-temps, j’ai perdu cinq ou six finales, dont trois avec Benfica. C’est dommage, mais cela ne me frustre pas. Après ma carrière, je ne crois pas que je vais jurer en regardant Wikipédia. Mais il est clair que je préfère remporter cent prix, et le but est donc de gagner quelque chose avec Anderlecht. C’est probablement plus réaliste de gagner la Coupe que le championnat. Quand on a terminé 11e, il faut être modeste et ne pas crier haut et fort qu’on va jouer pour le titre. Mais on veut évidemment jouer le haut du classement.”

À lire aussi

8. “Le vieux vestiaire de l’Union ne me dérange pas”

Vertonghen va découvrir le charme du Parc Duden, ce vendredi. “Cela ne me gêne pas du tout de devoir me changer dans de vieux vestiaires. Au Portugal, j’ai même connu des containers comme vestiaires. Ce qui compte, c’est que le terrain soit beau. Même si je n’ai connu que la dernière des six défaites face à l’Union, cette série fait mal en tant que club bruxellois. On n’en est pas fiers. Le fait que Boniface ne soit plus là ? Il n’avait pas été très présent lors du 1-3 de l’Union en janvier, mais il a été impressionnant en Coupe d’Europe. Vu les changements dans l’effectif de l’Union, c’est aussi une équipe en transition. Mais je m’attends au même système de jeu et à la même intensité.”

9. “Pas vu une seule minute des playoffs”

Il n’y a pas plus professionnel que Vertonghen, mais il nous a surpris quand on lui a posé une question sur les playoffs de la saison passée. “Je n’ai pas vu une seule minute de jeu. Ces dernières années, je regardais déjà moins de foot à la télé. Non, je n’ai même pas regardé le match du titre entre Genk et l’Antwerp. Bien sûr que j’ai vu passer le but de Toby sur mon téléphone. Je l’ai félicité. Cela faisait longtemps – même pendant sa période à Tottenham – qu’il voulait poursuivre sa carrière dans sa ville natale. Les gens le regardaient de travers quand il disait ça. Il mérite cette apothéose.”

10. “Encore une saison ? Je ne décide pas avant décembre…”

Vertonghen va avoir 37 ans à la fin de cette saison, mais il ne songe pas encore à arrêter. “Je ne vais pas décider avant le mois de décembre. Physiquement, je me sens très bien. Et je m’amuse dans ce groupe. Si vous m’aviez posé cette question au début de la saison passée, j’aurais peut-être donné une autre réponse. Mais au Mondial, j’ai senti que j’avais encore le niveau. J’ai redécouvert le vrai Jan Vertonghen, en partie grâce à Brian Riemer et son système de jeu. Il est le coach idéal pour ce groupe, qui l’apprécie fortement. Un exemple : il n’a pas dramatisé notre lourde défaite contre le Sparta Prague, mais l’a replacée dans son contexte (NdlR : les 3x45 minutes après un stage épuisant).”

11. “Verbruggen ? On a perdu notre papa au même âge”

Verbruggen et Vertonghen étaient très proches. ©PCR

Vertonghen a eu un pincement au cœur en voyant partir son pote Bart Verbruggen à Brighton. “Il va me manquer. On faisait souvent la route ensemble d’Anvers à Anderlecht. Cela m’arrangeait surtout les jours de match, parce que je pouvais rentrer chez moi avec la voiture de sa femme, qui venait aussi au match. Il faudra que je trouve une autre solution, cette saison. (Rires) Bart était très mature pour son âge. On a parlé de son transfert. J’ai donné mon avis, même s’il ne pouvait pas faire de mauvais choix entre Brighton et Burnley. On parlait aussi de choses hors du football. On a par exemple perdu notre papa au même âge. Cela crée un lien.”