Dolberg et Dreyer ne comprennent pas : “La 1e mi-temps nous tue”

Son compatriote Anders Dreyer partageait son avis. “Je suis déçu de la première mi-temps – on a trop joué avec des longs ballons et il n’y avait pas assez de mouvement – mais la seconde était beaucoup meilleure. Il faudra qu’on s’entraîne plus pour qu’on ait plus d’occasions. Je ne suis pas content d’avoir perdu, mais ce n’est que le début d’un long trajet. On doit poursuivre sur l’élan de la seconde période.”