Maxime Dupé : “Je ne regrette pas du tout d’avoir choisi Anderlecht”

C’est surtout la première période du Sporting qui a fait mal. “Oui, c’était difficile à voir, reconnaît Dupé. On s’est retrouvé plusieurs fois en infériorité numérique sur certaines zones du terrain. Avec leur pressing, on n’arrivait pas à mettre notre jeu en place. On est passé aux longs ballons en deuxième mi-temps pour trouver de l’espace et perturber leur bloc mais ça n’a pas suffi. Je dois déjà faire un arrêt au bout de deux minutes, ça prouve qu’on n’est pas bien entré dans le match. On va devoir corriger ça pour mieux rentrer dans nos rencontres.”

Sous les yeux de sa famille et sa copine, Dupé a quand même réussi à apprécier sa découverte du championnat belge. “On m’avait prévenu que c’était un stade atypique, avec une bonne équipe bien organisée. Mais on ne doit pas tirer trop de conclusions de tout ça. Ce n’est que le premier match. Il y a de la qualité dans ce groupe. Ça ne fait que dix jours que je suis ici mais tout le monde m’a dit que la préparation avait été bonne, ça va payer. Je peux vous dire que je ne regrette pas du tout mon choix d’être venu à Anderlecht.”