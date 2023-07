Union SG – Anderlecht : l’attaque sur le Club House était préméditée

1. L’attaque sur le Club House : les Bhoys piégés

Pendant la nuit de jeudi à vendredi, une trentaine de hooligans d’Anderlecht (ni de la Mauves Army ni du BCS) ont attaqué le Club House de l’Union et surtout les supporters qui s’y trouvaient. Comment s’y sont-ils pris ? Deux jeunes fans du RSCA ont collé des autocollants du Sporting sur le Club House, où les Bhoys de l’Union étaient en train de faire un tifo. Poursuivis par les Unionistes, ils se sont enfuis vers le Parc Duden… où étaient cachés une trentaine de Mauves cagoulés. Effrayés, les Bhoys ont fait demi-tour vers leur Club House, où ils ont tout fait pour que les hooligans ne rentrent pas. Quelques vitres ont été détruites, un supporter de l’Union a perdu deux dents et souffre d’une plaie à la joue. L’enquête de cette action préméditée est en cours.

2. Les bagarres internes : pour et contre Riemer

Après une vingtaine de minutes de jeu, déjà, des incidents se sont produits dans la tribune réservée aux Anderlechtois. Plusieurs supporters en sont venus aux mains… entre eux. Les stewards avaient toutes les peines du monde à séparer les bagarreurs. Pendant la mi-temps et même pendant une partie de la 2e période, les esprits ne se sont pas calmés. Et même sur le parking des cars, après le match, des coups se sont perdus. L’enjeu des bagarres : certains supporters estiment qu’il faut soutenir Riemer et les joueurs, d’autres en ont ras le bol et veulent se retourner contre l’équipe et l’entraîneur.

3. Toilettes et portes détruites

Les supporters n’ont pas seulement frappé les uns sur les autres pendant le match, ils s’en sont également pris aux infrastructures qui leur étaient réservées. Les toilettes ont été démolies, il y a des dégâts à une porte et à la buvette. Le club pourra une fois de plus payer la note.

4. Encore des cagoulés

La scène à la fin du match était désolante : des dizaines de supporters d’Anderlecht s’étaient attroupés dans le coin de leur tribune à hauteur du point de corner, en espérant provoquer un affrontement avec les fans de l’Union. Les gestes obscènes de ces soi-disant supporters n’ont toutefois pas eu d’effet sur les Unionistes, qui ont continué à chanter, sans trop prêter attention aux fauteurs de troubles. Ce qui tape à l’œil, sur les photos, c’est le fait que plusieurs supporters portent encore des cagoules, alors que c’est désormais interdit par la nouvelle loi football.

5. L’enfant sur la pelouse : on ne rigole plus

Colin Coosemans n'a pas compris pourquoi le jeune fan a dû quitter le terrain, emmené par une steward. ©NVE

Et puis, il y a eu cet enfant d’une dizaine d’années qui est monté sur le terrain après le match quand la grille de secours s’est ouverte et pendant que les joueurs s’excusaient auprès des supporters fous de rage. Le petit gamin a reçu le maillot de Jan Vertonghen. En temps normal, les stewards auraient probablement fermé les yeux sur ce geste inoffensif du gosse. Mais vu les tensions, on peut comprendre qu’une steward ait fait son travail à la lettre, même si le 2e gardien, Colin Coosemans, n’était visiblement pas du même avis.

Mais à Anderlecht, ça ne rigole plus dans les gradins. On n’ose pas s’imaginer les scènes en cas de défaite contre l’Antwerp…