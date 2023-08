Filip De Wilde viré après 11 ans à la Fédération

Filip De Wilde (59 ans) a été viré par la Fédération de Football. Il était en fonction depuis 11 ans. De Wilde était à la fois coordinateur des entraîneurs des gardiens des jeunes et entraîneur des gardiens des U21 et U15. Récemment, il était encore coach des gardiens des Diablotins Vandevoordt, Lammens et Delanghe de Jacky Mathijssen à l’Euro. Le limogeage de Mathijssen n’a rien à voir avec le C4 de De Wilde. “La Fédération voulait que je fasse plus pour le salaire que je touchais, dit De Wilde. Mais je n’avais qu’un contrat à mi-temps. J’ai donc demandé un contrat à temps plein, ce qui m’a été refusé, par manque de budget. Ma mise à l’écart n’est donc pas une surprise. Et tout a été réglé de façon correcte.”