Le médian suisse Jashari serait sur la liste d’Anderlecht : Brême veut devancer le RSCA

Le jeune médian suisse Ardon Jashari (21 ans) du FC Lucerne est sur le radar de plusieurs clubs. Selon des sources locales, Anderlecht ne serait pas en pole pour ce gaucher qui était présent à la Coupe du monde au Qatar avec les A (1 minute de jeu, contre le Portugal) et à l’Euro U21 (quatre fois titulaire, une victoire et quatre défaites). Le joueur préfère poursuivre sa carrière en Bundesliga. L’intérêt du Werder Brême et du Borussia Mönchengladbach est concret. Le directeur sportif du Werder serait même en route vers Lucerne pour tenter de finaliser l’accord.