Les datas, les supporters et l’histoire sont d’accord : Théo Leoni doit commencer contre l’Antwerp

Les datas sans discussion après l’Union : Arnstad battu dans tous les secteurs

Au Parc Duden, en comptant tous les arrêts de jeu, Leoni a joué les 33 dernières minutes, en remplaçant Arnstad. Et on a déjà vu une vraie différence au niveau des chiffres fournis par Wyscout.

C’est lui qui a donné la meilleure passe de but de toute la rencontre, mais Kasper Dolberg n’a pas pu la convertir. C’est aussi lui qui a réussi le plus de passes dans les 30 derniers mètres, juste derrière… Zeno Debast. Mais tout ça en seulement 33 minutes donc.

La comparaison n’est pas flatteuse pour Arnstad, qui avait joué les 68 premières minutes du match. Le Norvégien n’a par exemple réussi que 16 passes, contre 14 pour Leoni, en deux fois moins de temps. On voit d’ailleurs qu’Anders Dreyer, quasi absent lors de la première heure de jeu, a retrouvé des couleurs quand Leoni est monté. Là où il n’y avait qu’une seule passe échangée entre Arnstad et Dreyer, le Danois a beaucoup combiné avec le gamin de Gerpinnes (5 des 14 passes de Leoni vers Dreyer).

Le staff actuel a parfois justifié le peu de temps de jeu de Leoni par son manque d’impact en début de match, là où les duels sont les plus engagés. Même s’il est monté quand les organismes étaient plus fatigués, Leoni a quand même remporté 4 duels sur 6 en 33 minutes vendredi dernier. Contre seulement 5 sur 11 pour Arnstad.

Les supporters ne demandent que ça : le seul qui a osé leur parler

Leoni ne s’est pas fait remarquer positivement que pendant ses 33 minutes sur le terrain au Parc Duden. Après la rencontre, il est aussi le seul à avoir osé parler aux supporters mécontents. Les autres, même les plus expérimentés, restaient à bonne distance. Le discours du capitaine des U23 la saison passée en D1B était clair : “On a besoin de vous la semaine prochaine contre l’Antwerp. Continuez à nous soutenir, on va tout donner sur la pelouse.”

S’il n’a pas eu peur d’aller parler, c’est aussi parce qu’il sait qu’il est populaire dans les tribunes anderlechtoises. Le nom de Leoni est souvent chanté par les fans, juste quand il sort du banc pour l’échauffement. Les supporters savent qu’il aime le RSCA autant qu’eux. Leoni rêve d’une carrière à la Olivier Deschacht et a repoussé toutes les offres ces derniers mois, notamment d’un club de Ligue 1.

Pour Riemer, c’est une aubaine. L’entraîneur ne vit pas les meilleurs moments de ses huit mois passés au Sporting. Sa cote chute après quatre défaites de suite, à cheval sur les deux saisons. Titulariser Leoni dimanche pourrait aussi lui permettre de se mettre le public dans la poche, en tout cas les tribunes les plus bruyantes. Et les plus influentes.

L’histoire parle pour lui : il a déjà brillé contre l’Antwerp

Leoni (23 ans) est l’un des plus anciens Anderlechtois du noyau, lui qui est arrivé en 2011 chez les U12 en provenance de Charleroi. Mais il est aussi l’un des moins utilisés. En championnat, il n’a connu qu’une titularisation, le 6 novembre 2022 contre… l’Antwerp (0-0). L'histoire va-t-elle bégayer ?

Face à ceux qui allaient devenir champions quelques mois plus tard, Leoni avait réussi ses débuts. Il avait obtenu la cote de 7 sur 10 dans nos colonnes, la meilleure du match, à égalité avec Hendrik Van Crombrugge. Il n’y avait pas eu de but dans la rencontre, mais il avait été l’homme le plus créatif au milieu, en jouant avec Diawara à côté de lui et Refaelov juste devant.

Mais derrière cette première encourageante, Leoni avait à nouveau disparu du onze, victime de l’arrivée de Riemer après l’intérim Robin Veldman. Cette fois, c’est le coach danois qui choisirait de l’aligner. Et de le lancer pour de bon ?