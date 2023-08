Comment Anderlecht et le Standard ont manqué Kais Anelka, fils de Nicolas Anelka et nouveau pensionnaire du centre de formation du PSG

Une prouesse pour un gamin qui a paradoxalement commencé à taper le cuir assez tard. C’est d’ailleurs parce que Kais a voulu commencer le football que les Anelka ont quitté Dubai là où la famille s’était installée à la fin de la carrière du paternel après une dernière pige en Inde à Mumbai City en 2015.

Désireux d’offrir la chance à son rejeton d’évoluer dans un vrai pays de football, l’ancien avant de Manchester City décide de s’établir en Belgique à Uccle. Un choix surprenant de l’extérieur mais évident car Barbara, son épouse, est originaire de Charleroi. Très vite, la destination d’Anderlecht résonne comme une évidence.

”J’ai pu voir le joueur à l’œuvre et j’ai rendu un rapport positif le concernant mais la direction, qui doit trancher, n’a pas encore donné son avis”, expliquait à l’époque en 2020 Stéphane Stassin qui dirigeait les U13. Les dirigeants ne donneront finalement pas suite. Bien que le jeune Kais dispose d’un potentiel certain, deux très bons jeunes le devancent à son poste.

Le fils de Nicolas Anelka n'avait pas été retenu par Anderlecht. ©DR

Pas question pour autant de baisser les bras. Via des agents, le Français se retrouve à passer un test au Standard en 2020. La réponse est favorable. Durant un an, l’adolescent effectue au quotidien le trajet Uccle-Liège, conduit par son père pour rallier l’académie. L’aventure ne se poursuivra pas plus longtemps.

”Kais a progressé énormément sur le plan physique”, glisse un éducateur du Standard. “Il en avait besoin mais Nicolas estimait qu’il courrait trop pour un gamin de 13 ans. C’était le style choisit par les formateurs liégeois mais son papa a dit un an, pas deux.”

guillement Nicolas estimait qu'au Standard, son fils courrait trop"

Le natif de Trappes choisit alors un discret club de banlieue parisienne pour permettre à son rejeton de perfectionner sa technique. “Il l’a placé dans un endroit où ils connaissaient les éducateurs personnellement. Du coup, ils ont déménagé en région parisienne parce qu'il voulait que Kais progresse techniquement. Le projet était ensuite de le faire entrer à court terme dans le centre de formation d'un plus grand club”, poursuit notre interlocuteur.

Deux ans après, la mission est atteinte. Trois décennies après son père, le joueur de 16 ans peut rêver de réaliser ses grands débuts avec le PSG même si le chemin est encore long. Ce serait une formidable manière de boucler la boucle. Pas sûr pour autant que la belle histoire plairait à Anderlecht ou au Standard si elle se concrétise.