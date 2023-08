Dossier chaud à Neerpede : stop ou encore pour Stroeykens qui hésite à rester au RSCA ?

Stroeykens n'était pas content après le match à l'Union, à la fois à cause de la défaite et parce qu'il n'était monté qu'à la 90e. ©JIMMY BOLCINA

Le CEO Jesper Fredberg sait à quel point les supporters attachent de l’importance aux chances que le club offre aux produits de Neerpede. Les départs de Noah Sadiki (à l’Union) et surtout de Lucas Stassin (à Westerlo) leur sont restés à travers la gorge et l’intérêt du PSV pour Zeno Debast pourrait être le début d’une saga en ce mois d’août. Ils n’ont pas oublié que Duranville (à Dortmund) et Aït El Hadj (à Genk) ont également quitté le club en 2023 ; donc depuis que Fredberg est aux manettes.

D’où le souhait de Fredberg de pouvoir annoncer la signature de Stroeykens, à Anderlecht depuis ses huit ans. Yari Verschaeren doit être le prochain à convaincre de prolonger son bail.

Anderlecht a donc fait un effort financier considérable pour convaincre Stroeykens à prolonger son séjour à Anderlecht. Stassin, par exemple, n’a jamais reçu une proposition d’un tel ordre. Stroeykens (qui aura dix-neuf ans en septembre) doit devenir une des pièces maîtresses du nouvel Anderlecht et cela peut coûter quelque chose.

Il n'est pas convaincu par le projet sportif que le Sporting lui réserve.

Mais le "ket" se tâte. Il n’est pas entièrement convaincu par les intentions sportives que le club a avec lui. Est-il considéré comme un titulaire potentiel ou plutôt comme un joker ? Recevra-t-il sa chance pendant plusieurs matchs, même si un Dreyer, Amuzu, Arsntad ou Raman ne répondent pas aux attentes ? Pourra-t-il se permettre de jouer un moins bon match sans être écarté du onze ? Va-t-il encore reculer d’un cran ou deux quand Vazquez sera prêt et quand un autre médian offensif débarquera ?

Son dernier but, il l'a marqué à Seraing, en janvier.

Le match à l’Union ne lui a pas donné le sentiment que le coach Brian Riemer compte absolument sur lui. Alors qu’Anderlecht était mené et ne se créait pas d’occasions, le Zellikois a pu monter à la… 90e. Et dans le match de gala contre l’Ajax, il n’a reçu sa chance qu’à la 85e.

S'il ne resigne pas, Anderlecht est obligé de le vendre lors de ce mercato.

Fredberg et Riemer tentent de lui expliquer qu’il doit être patient. Lors de la saison qui vient de s’écouler, il a fortement augmenté son temps de jeu comparé à la saison précédente. En tout, il a débuté quinze matchs et il est monté 26 fois au jeu. Il a marqué cinq fois, dont quatre buts très importants : deux à Malines (1-3), un en Coupe au Lierse (2-2) et un à Seraing (0-1).

Vu que Stroeykens n’a plus qu’un an de contrat – à la fin juin 2022, il avait prolongé d’un an –, Anderlecht serait obligé de le vendre lors de ce mercato-ci s’il refuse de resigner, vu qu’il serait en fin de contrat et donc gratuit en juin 2024. Stroeykens pourrait rapporter quelques millions mais pas de sommes folles comme Duranville (10 millions) ou Debast (entre quinze et vingt millions), vu qu’il est presque en fin de contrat et qu’il n’est pas titulaire.

Un joueur comme Stroeykens suscite évidemment l’intérêt de plusieurs clubs. Mais, là, aussi, la même question se pose : recevrait-il assez de temps de jeu s’il part dans un grand club européen ? Ou ferait-il mieux de passer via un club du subtop européen ou… via un autre grand club belge, pour ne pas brûler les étapes ?

En tout cas, il s’agit d’un dossier très important pour la direction du club qui a déjà perdu beaucoup de crédit auprès des supporters. Et ce serait un signal fort envers les autres jeunes de Neerpede qui a perdu plusieurs bons éléments lors de ce mercato, de pouvoir garder un de ses meilleurs Purple Talents.